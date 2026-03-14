Два судна зі зрідженим газом пройшли Ормузьку протоку і прямують до Індії

Два танкери зі зрідженим нафтовим газом (LPG) прямують до Індії після проходження через Ормузьку протоку, що частково полегшує гострий дефіцит цього палива, який виник через війну в Перській затоці.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що суднам дозволили безпечний транзит через протоку, яка фактично була майже закрита протягом майже двох тижнів. Це стало можливим після домовленості між Нью-Делі та Тегераном. Деталей поки не повідомляють.

Танкери Shivalik і Nanda Devi були зафрахтовані державною компанією Indian Oil Corp. і мають прибути до Індії наступного тижня. Обидва судна належать державній компанії Shipping Corporation of India.

Міністерство закордонних справ Індії поки це не коментує. Іранський посадовець, знайомий із ситуацією, заявив, що не може підтвердити існування такої домовленості. У Indian Oil також поки не відповіли на запит журналістів.

Обидва судна через системи AIS (системи автоматичної ідентифікації суден) передали сигнал, що вони є державними кораблями Індії. Дані відстеження суден свідчать, що Shivalik уже пройшов протоку, тоді як Nanda Devi, ймовірно, ще перебуває в дорозі. Водночас електронні перешкоди в районі протоки ускладнюють точне визначення місця перебування суден. Обидва танкери завантажили LPG у порту Рас-Лаффан у Катарі.

Індія нині переживає гострий дефіцит LPG, який використовується для приготування їжі, у промисловості та в нафтохімії для виробництва пластмас. Країна є другим найбільшим імпортером цього палива у світі, і близько 90% поставок отримує з Близького Сходу.

Індія, яка також імпортує значну частину сирої нафти з Перської затоки, веде переговори з Іраном щодо гарантування проходу танкерів через Ормузьку протоку.

За словами джерел, кілька інших суден із LPG вже готуються до проходження цією водною артерією.