Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Президент Бразилії заборонив раднику Трампа в'їзд до країни

Знову напруга у відносинах між США та найбільшою державою Південної Америки.

Президент Бразилії Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що один із радників президента США Дональда Трампа Даррен Бітті не зможе потрапити на територію країни у відповідь на відмову у видачі американської візи міністру охорони здоров'я з уряду глави держави.

Як пише The Guardian, Бітті є праворадикальним політичним консультантом, який збирався приїхати до Бразилії, щоб зустрітися з колишнім президентом, а нині політичним в'язнем Жаїром Болсонару. Радник Трампа неодноразово різко критикував нинішню бразильську владу, називаючи Лулу да Сілву "представником найбільш руйнівної течії комунізму".

За словами президента, Бітті відмовлено у візі в якості симетричної відповіді на заборону приїздити до США міністру охорони здоров'я Алешандре Падільї. Це рішення Вашингтона минулоріч було засобом тиску на уряд да Сілви, який Трамп звинувачує у "полюванні на відьом" через арешт і засудження Болсонару.

Заява про позбавлення радника президента США дозволу на в'їзд до Бразилії свідчить про те, що, попри певну відлигу наприкінці минулого року, відносини між країнами залишаються напруженими. 

