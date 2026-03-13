США пропонують винагороду за інформацію про верховного лідера та високопосадовців Ірану

США пропонують винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про високопосадовців іранських військових та розвідувальних служб, включаючи нового Верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї.

Про це повідомляє Reuters.

На сайті Державного департаменту США вказано, що нагорода спрямована на 10 посадовців, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану. Ці військові сили, створені після Ісламської революції 1979 року в Ірані, є вірними верховному лідеру.

Моджтаба Хаменеї нещодавно змінив свого батька, Алі Хаменеї, на посаді верховного лідера Ірану після того, як старший Хаменеї був убитий разом з кількома іншими високопосадовцями Ірану в результаті спільних ударів США та Ізраїлю, які розпочалися 28 лютого.

Моджтаба Хаменеї, який, як вважається, отримав поранення внаслідок ударів, з того часу не з'являвся публічно, хоча у четвер він опублікував свою першу заяву.

Окрім верховного лідера, США шукають інформацію про керівника служби безпеки Ірану Алі Ларіджані, міністра розвідки, міністра внутрішніх справ та двох посадовців в офісі Хаменеї.

Як пише видання, Ларіджані з'явився на відео, разом із президентом Масудом Пезешкіаном та міністром закордонних справ Аббасом Аракчі на мітингу в Тегерані, попри твердження міністра оборони США про те, що керівництво Ірану "ховається" під землею.

На веб-сайті нагород також перелічено чотирьох інших посадовців, включаючи командира КВІР та секретаря Ради оборони, але їхні імена та фотографії не вказані.

«Ці особи командують та керують різними елементами КВІР, який планує, організовує та здійснює терористичні акти по всьому світу», – заявили у Держдепі США.

США визнали КВІР іноземною терористичною організацією, звинувативши його у відповідальності за напади, в результаті яких загинули громадяни США. Вашингтон також звинуватив Іран в організації змов з метою вбивства президента Дональда Трампа та інших посадовців США у помсту за вбивство іранського військового командира Касема Сулеймані у 2020 році.