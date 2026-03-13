Трамп заявив, що США мають «найкращі дрони у світі» і не потребують допомоги України

"Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто", - вважає америкаський президент.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати володіють достатніми технологіями та ресурсами для самостійного захисту від іранських безпілотників на Близькому Сході.

Про це він заявив у ефірі «The Brian Kilmeade Show» на Fox News Radio, коментуючи перебіг конфлікту в регіоні, передає «Європейська правда».

Трамп визнав ймовірну допомогу Росії Ірану, а коли ведучий прямо запитав, чи допомагає українська сторона Штатам у захисті від атак дронів, президент відповів заперечно.

«Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі», — наголосив Дональд Трамп.