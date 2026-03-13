Трамп заявив, що США мають «найкращі дрони у світі» і не потребують допомоги України

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати володіють достатніми технологіями та ресурсами для самостійного захисту від іранських безпілотників на Близькому Сході.
Про це він заявив у ефірі «The Brian Kilmeade Show» на Fox News Radio, коментуючи перебіг конфлікту в регіоні, передає «Європейська правда».
Трамп визнав ймовірну допомогу Росії Ірану, а коли ведучий прямо запитав, чи допомагає українська сторона Штатам у захисті від атак дронів, президент відповів заперечно.
«Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі», — наголосив Дональд Трамп.
- Тим часом сини президента США, Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, інвестують в компанію з виробництва дронів Powerus, яка оголосила про наміри продавати дрони Пентагону.
- Ця компанія хоче придбати українські технології безпілотників для продажу армії США.
- До речі, за підсумками конкурсу Пентагону Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corp.
- Наразі Пентагон та принаймні одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б допомогти країнам Близького Сходу перехоплювачами дронів, якби ті допомогли їй з дефіцитними ракетами для збиття балістики Patriot PAC-3.