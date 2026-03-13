ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що США мають «найкращі дрони у світі» і не потребують допомоги України

"Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто", - вважає америкаський президент.

Трамп заявив, що США мають «найкращі дрони у світі» і не потребують допомоги України
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати володіють достатніми технологіями та ресурсами для самостійного захисту від іранських безпілотників на Близькому Сході. 

Про це він заявив у ефірі «The Brian Kilmeade Show» на Fox News Radio, коментуючи перебіг конфлікту в регіоні, передає «Європейська правда».

Трамп визнав ймовірну допомогу Росії Ірану, а коли ведучий прямо запитав, чи допомагає українська сторона Штатам у захисті від атак дронів, президент відповів заперечно.

«Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі», — наголосив Дональд Трамп.

  • Тим часом сини президента США, Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, інвестують в компанію з виробництва дронів Powerus, яка оголосила про наміри продавати дрони Пентагону.
  • Ця компанія хоче придбати українські технології безпілотників для продажу армії США.
  • До речі, за підсумками конкурсу Пентагону Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corp.
  • Наразі Пентагон та принаймні одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів. 
  • Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б допомогти країнам Близького Сходу перехоплювачами дронів, якби ті допомогли їй з дефіцитними ракетами для збиття балістики Patriot PAC-3.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies