Гегсет: США та Ізраїль за 14 днів операції завдали ударів по понад 15 000 цілей в Ірані

З початку спільної військової операції США та Ізраїль вже понад 14 днів наносять удари по понад 15 000 об’єктів в Ірані.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, пише ABC News.

Як повідомив очільник Пентагону, атаки спрямовані на знищення іранських збройних сил, залишаючи їх без засобів протиповітряної оборони, військово-морського флоту та військово-повітряних сил.

“Ми збиваємо та знищуємо ракети, що залишилися в запасі, а головне – гарантуємо, що вони не зможуть виробляти нові. Виробничі лінії, військові заводи та центри оборонних інновацій – все це знищено”, – зазначив Гегсет.

Головною метою операції, за його словами, залишається припинення ядерної програми Ірану. Міністр додав, що США мають “цілий спектр варіантів” для досягнення цієї мети, включно з тим, щоб змусити Іран відмовитися від ядерної зброї.

Піт Гегсет також повідомив про складне становище верховного лідера Ірану Моджтаби Хамейні, якого нібито поранили, а його позиція є нестабільною.

На запитання про можливе мінування Ормузької протоки Гегсет заявив, що у США наразі немає чітких доказів таких дій, хоча Іран нібито обговорював цю можливість.