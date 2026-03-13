У Нідерландах сталася пожежа поблизу синагоги, затримано чотирьох підозрюваних

У Роттердамі в Нідерландах сталася пожежа біля входу до синагоги. оліція затримали чотирьох підозрюваних, повідомляє NOS.

Інцидент трапився близько 03:45 у ніч на понеділок. На відео, що поширюються у соцмережах, видно, як біля входу в будівлю спалахує полум’я, після чого відбувається невеликий вибух.

Полум’я згасло саме, постраждалих немає, повідомила поліція.

Згодом правоохоронці затримали чотирьох осіб за підозрою в організації підпалу синагоги. Двоє з них – чоловіки 19 років, ще один – 18, а четвертий – 17 років. Мотиви злочину наразі не уточнюються.

За даними AFP, після вибуху поліція стежила за іншими синагогами та зупинила біля однієї з них автомобіль, яким кермував чоловік, що відповідав опису одного з підозрюваних. Правоохоронці уточнили, що наразі не зрозуміло, чи планували затримані підірвати вибухівку, чи підпалити ще одну синагогу.

Мер Роттердама Карола Схаутен заявила, що подія викликала занепокоєння серед єврейської громади міста. “Ми й надалі уважно стежитимемо за безпекою навколо синагог”, – запевнила вона.