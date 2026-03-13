Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

Макрон: "Ми зробимо все можливе, щоб кредит на 90 млрд євро був розблокований"

Передачу першого траншу блокує Угорщина. 

Макрон: "Ми зробимо все можливе, щоб кредит на 90 млрд євро був розблокований"
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, 13 березня
Фото: скриншот

Ніщо не відверне увагу Франції від України. Підтримка не ослабне, попри війну на Близькому Сході.

Росія може думати, що війна в Ірані дає їй передишку, але вона помиляється, сказав на брифінгу з українським колегою президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає дивним, що Росія закликає до перемир’я на Близькому Сході і сама вже рік уникає перемир’я в Україні.

“Хочу нагадати, що Росія є історичним і стратегічним союзником режиму в Ірані”, – сказав Макрон, нагадавши, що країни мають угоду про стратегічне партнерство, деталі якої ніде не оприлюднювали.

Водночас відомо, що іранські дрони виробляються на території Росії.

Макрон додав, що ЄС з 2022-го допомогло Україні на 200 млрд євро.

“Ми зробимо все можливе, щоб кредит на 90 млрд євро був розблокований, підтверджений”, – сказав Макрон.

Як відомо, передачу траншів в рамках цього кредиту блокує Угорщина, вимагаючи від України поновити транзит російської нафти “Дружбою”, яку пошкодила Росія.

Макрон вважає, що треба посилювати тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Готують 20-ий пакет санкції і нові заходи, що знизять можливості росіян уникати обмежувальних заходів. 

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з французьким колегою безпеку – України і глобальну. Він висловив співчуття Франції у зв’язку з загибеллю французького військового внаслідок удару Ірану по військовій базі в Іраці.

Український президент повідомив, що з Францією обговорять посилення безпекової співпраці. Обговорять можливі формати підтримки вступу України до ЄС, зокрема документального закріплення дати приєднання.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies