Макрон: "Ми зробимо все можливе, щоб кредит на 90 млрд євро був розблокований"

Ніщо не відверне увагу Франції від України. Підтримка не ослабне, попри війну на Близькому Сході.

Росія може думати, що війна в Ірані дає їй передишку, але вона помиляється, сказав на брифінгу з українським колегою президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає дивним, що Росія закликає до перемир’я на Близькому Сході і сама вже рік уникає перемир’я в Україні.

“Хочу нагадати, що Росія є історичним і стратегічним союзником режиму в Ірані”, – сказав Макрон, нагадавши, що країни мають угоду про стратегічне партнерство, деталі якої ніде не оприлюднювали.

Водночас відомо, що іранські дрони виробляються на території Росії.

Макрон додав, що ЄС з 2022-го допомогло Україні на 200 млрд євро.

“Ми зробимо все можливе, щоб кредит на 90 млрд євро був розблокований, підтверджений”, – сказав Макрон.

Як відомо, передачу траншів в рамках цього кредиту блокує Угорщина, вимагаючи від України поновити транзит російської нафти “Дружбою”, яку пошкодила Росія.

Макрон вважає, що треба посилювати тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Готують 20-ий пакет санкції і нові заходи, що знизять можливості росіян уникати обмежувальних заходів.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з французьким колегою безпеку – України і глобальну. Він висловив співчуття Франції у зв’язку з загибеллю французького військового внаслідок удару Ірану по військовій базі в Іраці.

Український президент повідомив, що з Францією обговорять посилення безпекової співпраці. Обговорять можливі формати підтримки вступу України до ЄС, зокрема документального закріплення дати приєднання.