Reuters: Трамп після зустрічі з лідером Китаю цього місяця може схвалити поставку зброї для Тайваню на $14 млрд

Це може стати найбільшою поставкою зброї від США для демократичного Тайваню, який стикається зі зростаючим військовим тиском з боку Китаю.

Трамп і Сі після зустрічі на базі ВПС у Пусані, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року

Великий пакет озброєння США для Тайваню, який включає сучасні ракети-перехоплювачі, вже готовий до схвалення президентом Дональдом Трампом і може бути підписаний після його візиту до Китаю цього місяця, повідомили виданню Reuters джерела, поінформовані про переговори.

Вартість угоди становить близько 14 млрд доларів, що зробить її найбільшою поставкою зброї для демократичного Тайваню, який стикається зі зростаючим військовим тиском з боку Китаю.

Джерела повідомили Reuters, що угоду тримають у таємниці напередодні запланованого візиту Трампа до Пекіна 31 березня — 2 квітня, де він має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Оголосити про поставку можуть після його повернення.

Сі у лютому заявив Трампу, що продажі зброї Тайваню — який Пекін вважає своєю територією — мають здійснюватися з «обережністю».

Спроби Трампа укласти вигідну торговельну угоду з Китаєм викликали побоювання серед аналітиків, що він може обмежити військову підтримку Тайваню. Однак підготовлений пакет озброєння свідчить, що адміністрація, навпаки, планує зберегти або навіть посилити підтримку, що зменшить занепокоєння в Тайбеї.

Основну частину пакета становлять ракети ППО PAC-3 і NASAMS, повідомило одне з джерел.

«Щойно президент дасть зелене світло, угоду можна буде офіційно оголосити. Все вже готово», — сказало джерело на умовах анонімності.

Крім того, на схвалення очікує ще близько 6 млрд доларів на так звані «асиметричні оборонні можливості», які можуть бути оголошені окремими або пов’язаними пакетами. Деталі щодо цього джерела не розкрили.

У Стратегії національної безпеки США, оприлюдненій торік, зазначено, що стримування конфлікту навколо Тайваню є пріоритетом, бажано шляхом збереження військової переваги США.

Минулого місяця The New York Times повідомляло, що пакет було відкладено, щоб не дратувати Сі напередодні візиту Трампа до Китаю.

Попри це, обсяги продажу зброї Тайваню, схвалені Трампом під час його другого президентського терміну, вже перевищили рівень за чотири роки адміністрації Джо Байдена, включно з пакетом на 11 млрд доларів, оголошеним у грудні (ракети, дрони, артилерія та авіаційні комплектуючі).

Аналітики зазначають, що американські адміністрації десятиліттями координують оголошення продажів зброї Тайваню з чутливими дипломатичними контактами з Пекіном.

У відповідь на запитання Reuters високопосадовець США підтвердив, що нові рішення про постачання зброї перебувають у процесі погодження.

«Продажі зброї проходять усі необхідні процедури. Наша політика щодо Тайваню не змінюється», — сказав він.