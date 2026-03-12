Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Китай відновив польоти військових літаків біля Тайваню після недовгого затишшя

Три літаки перетнули серединну лінію протоки, яка служить неофіційним кордоном між Тайванем і Китаєм.

Фото: EPA/UPG

Китай відновив польоти військової авіації у чутливій зоні біля Тайваню після нетривалої паузи, причини якої не розголошувалися.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 6:00 середи до 6:00 четверга в ідентифікаційній зоні ППО Тайваню зафіксували п’ять літаків Народно-визвольної армії Китаю, йдеться у заяві Міністерства оборони в Тайбеї.

Три літаки перетнули серединну лінію протоки, яка служить неофіційним кордоном між Тайванем і Китаєм.

Останнім часом польоти НВАК навколо зони ППО та серединної лінії скоротилися без чітких причин. Тайвань заявив, що ця пауза може бути тактикою Пекіна для послаблення напруженості перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пекіні через кілька тижнів.

Як раніше повідомляла New York Times, адміністрація Трампа відкладала продаж зброї Тайваню на кілька мільярдів доларів, щоб забезпечити успіх візиту.

  • Статус Тайваню є одним із найскладніших питань у відносинах між США та Китаєм. Сі заявив Трампу під час лютневої телефонної розмови, що Пекін ніколи не дозволить відокремити Тайвань, і попередив, що США повинні ставитися до продажу зброї Тайваню з “найбільшою обережністю”.
  • Тайбей відкидає думку Пекіна про те, що він є частиною Китаю, і в останні роки працює над покращенням своєї оборони для стримування НВАК.
