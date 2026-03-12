Китай відновив польоти військових літаків біля Тайваню після недовгого затишшя

Три літаки перетнули серединну лінію протоки, яка служить неофіційним кордоном між Тайванем і Китаєм.

Китай відновив польоти військової авіації у чутливій зоні біля Тайваню після нетривалої паузи, причини якої не розголошувалися.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 6:00 середи до 6:00 четверга в ідентифікаційній зоні ППО Тайваню зафіксували п’ять літаків Народно-визвольної армії Китаю, йдеться у заяві Міністерства оборони в Тайбеї.

Три літаки перетнули серединну лінію протоки, яка служить неофіційним кордоном між Тайванем і Китаєм.

Останнім часом польоти НВАК навколо зони ППО та серединної лінії скоротилися без чітких причин. Тайвань заявив, що ця пауза може бути тактикою Пекіна для послаблення напруженості перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пекіні через кілька тижнів.

Як раніше повідомляла New York Times, адміністрація Трампа відкладала продаж зброї Тайваню на кілька мільярдів доларів, щоб забезпечити успіх візиту.