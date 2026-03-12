Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Армія Ізраїлю заявила, що завдала ударів по іранському об’єкту, де розроблялась ядерна зброя

Комплекс “Талеган” уже був атакований Ізраїлем у жовтні 2024 року. Втім нещодавно стало відомо, що Іран розпочав роботи з відновлення комплексу.

Армія Ізраїлю заявила, що завдала ударів по іранському об’єкту, де розроблялась ядерна зброя
Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила, що нещодавно завдала ударів по іранському ядерному об’єкту, де режим працював над «критично важливими можливостями» для розробки ядерної зброї. Про це повідомляє Times of Israel

Йдеться про об’єкт поблизу Тегерана, який військові ідентифікували як комплекс “Талеган”. По ньому завдали ударів ізраїльські ВПС протягом останніх кількох днів.

За даними Армії Ізраїлю, останніми роками Іран використовував цей об’єкт для розробки передових вибухових речовин і проведення чутливих експериментів у межах секретної програми зі створення ядерної зброї.

Комплекс “Талеган” уже був атакований Ізраїлем у жовтні 2024 року — у відповідь на іранський ракетний удар по Ізраїлю раніше того ж місяця.

Військові зазначають, що нещодавно виявили, що Іран розпочав роботи з відновлення комплексу після тих ударів.

«Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для створення ядерної зброї», — заявили в Армії Ізраїлю, додавши, що останній удар є частиною серії операцій, спрямованих на подальше підривання ядерних амбіцій іранського режиму.

﻿
