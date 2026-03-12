Рада безпеки ООН засудила удари Ірану по країнах Перської затоки: Росія і Китай утримались

Іран засудив резолюцію та назвав її "зловживанням" Радбезом ООН.

Іран завдав удару по військовій базі США в Бахрейні, вибухи чути по всій Перській затоці

11 березня Рада безпеки ООН засудила удари Ірану по країнах Перської затоки. Утримались від голосування лише Росія та Китай.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Резолюція закликає Іран припинити атаки на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати і Йорданію. В документі йдеться про те, що удари Ірану порушують міжнародне право і становлять «серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці».

В Радбезі також розкритикували використання Іраном проксі-угруповань, таких як «Хезболла» в Лівані.

Тринадцять із 15 членів Ради безпеки проголосували ЗА текст документу. Іран засудив резолюцію, назвавши її «зловживанням» Радою безпеки ООН.