Рада безпеки ООН засудила удари Ірану по країнах Перської затоки: Росія і Китай утримались

Іран засудив резолюцію та назвав її "зловживанням" Радбезом ООН.

Рада безпеки ООН засудила удари Ірану по країнах Перської затоки: Росія і Китай утримались
Іран завдав удару по військовій базі США в Бахрейні, вибухи чути по всій Перській затоці
Фото: скрин відео

11 березня Рада безпеки ООН засудила удари Ірану по країнах Перської затоки. Утримались від голосування лише Росія та Китай.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Резолюція закликає Іран припинити атаки на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати і Йорданію. В документі йдеться про те, що удари Ірану порушують міжнародне право і становлять «серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці».

В Радбезі також розкритикували використання Іраном проксі-угруповань, таких як «Хезболла»  в Лівані.

Тринадцять із 15 членів Ради безпеки проголосували ЗА текст документу. Іран засудив резолюцію, назвавши її «зловживанням» Радою безпеки ООН.

  • Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
  • Раніше повідомлялося, що вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану.
﻿
