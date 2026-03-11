Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Андрій Сибіга обговорив із Президентом та главою МЗС Уругваю перспективи розвитку партнерства

Зустріч відбулася під час інавгурації президента Чилі.

Андрій Сибіга обговорив із Президентом та главою МЗС Уругваю перспективи розвитку партнерства
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом Східної Республіки Уругвай Яманду Орсі та міністром закордонних справ країни Маріо Лубеткіним. 

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Зустріч відбулася під час інавгурації президента Чилі. Сторони обговорили ситуацію в Україні, міжнародні мирні зусилля, а також перспективи розвитку партнерства між Україною та Уругваєм.

«Під час інавгурації президента Чилі я був радий провести конструктивний обмін думками з президентом Східної Республіки Уругвай Яманду Орсі та міністром закордонних справ Маріо Лубеткіним», — зазначив Сибіга.

Український міністр подякував Уругваю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також принципів міжнародного права.

Під час розмови Сибіга висловив зацікавленість України у подальшому розвитку двостороннього діалогу та активізації обміну офіційними візитами. Він також передав президенту Уругваю вітання від президента України Володимира Зеленського та запросив його відвідати Україну.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies