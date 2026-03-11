Андрій Сибіга обговорив із Президентом та главою МЗС Уругваю перспективи розвитку партнерства

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом Східної Республіки Уругвай Яманду Орсі та міністром закордонних справ країни Маріо Лубеткіним.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Зустріч відбулася під час інавгурації президента Чилі. Сторони обговорили ситуацію в Україні, міжнародні мирні зусилля, а також перспективи розвитку партнерства між Україною та Уругваєм.
«Під час інавгурації президента Чилі я був радий провести конструктивний обмін думками з президентом Східної Республіки Уругвай Яманду Орсі та міністром закордонних справ Маріо Лубеткіним», — зазначив Сибіга.
Український міністр подякував Уругваю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також принципів міжнародного права.
Під час розмови Сибіга висловив зацікавленість України у подальшому розвитку двостороннього діалогу та активізації обміну офіційними візитами. Він також передав президенту Уругваю вітання від президента України Володимира Зеленського та запросив його відвідати Україну.