Джорджа Мелоні розкритикувала удари по Ірану та дистанціювалася від позиції Трампа

Суспільство вороже налаштоване до перспективи втягнення Італії у новий конфлікт на Близькому Сході.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні суттєво змінила риторику щодо конфлікту на Близькому Сході, виступивши з різкою критикою військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, передає Politico.

Під час виступу в парламенті 11 березня Мелоні назвала нинішню військову кампанію частиною небезпечної тенденції втручань, які виходять «за межі міжнародного права».

Ще на початку тижня позиція Мелоні була неоднозначною, проте різка зміна тону зумовлена внутрішнім тиском в Італії. Суспільна думка в країні вкрай вороже налаштована до перспективи втягнення Італії у новий конфлікт на Близькому Сході. Крім того, на тлі підготовки до чутливого референдуму щодо судової реформи, Мелоні змушена балансувати між трансатлантичною солідарністю та настроями італійських виборців.

Зокрема, глава уряду засудила бомбардування в Ірані школи для дівчаток, назвавши це «різаниною» та закликавши негайно встановити відповідальних за цей удар, який ЗМІ приписують американським силам.

Окремим гострим питанням стало використання спільних американо-італійських військових баз. Мелоні наполягає, що їх використовують лише для логістичних та технічних цілей згідно з угодами 1950-х років, а не для здійснення атак. Прем’єр-міністерка наголосила, що будь-яке використання повітряних баз для нанесення ударів потребуватиме прямого дозволу італійського парламенту.

Таким чином Мелоні фактично приєдналася до табору європейських лідерів, як-от президент Франції Еммануюель Макрон та прем’єр Іспанії Педро Санчес, які закликають до стриманості і критикують масштаб операції проти Ірану.