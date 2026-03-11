Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Пентагон заборонив роботу фотокореспондентів через «невдалі» знімки Піта Гегсета

Натомість міністерство пропонує журналістам використовувати офіційні фото, які викладає в інтернет.

Пентагон заборонив роботу фотокореспондентів через «невдалі» знімки Піта Гегсета
Міністр оброни США Піт Гегсет

Міністерство оборони США закрило доступ фотографам на брифінги, присвячені військовому конфлікту з Іраном, пише The Washington Post

Причиною такого рішення, як кажуть джерела, стало невдоволення апарату виглядом міністра Піта Геґсета на світлинах.

Співробітники Пентагону назвали знімки, зроблені під час брифінгу 2 березня, «невдалими» та «непривабливими».

Цей брифінг був першим публічним виступом Геґсета після ліквідації аятоли Алі Хаменеї. Попри те, що на заході були присутні представники провідних агенцій, як-от Associated Press, Reuters та Getty Images, на наступні зустрічі 4 та 10 березня фотографів уже не пустили. Прессекретар Пентагону виправдав це обмеженням простору в залі та запропонував ЗМІ використовувати офіційні знімки, які міністерство саме викладає в мережу.

Такі дії викликали хвилю обурення та нові звинувачення у порушенні Першої поправки до Конституції США. Національна асоціація пресфотографів (NPPA) засудила рішення Пентагону, назвавши його «поганим розставлянням пріоритетів під час війни». 

  • Конфлікт між Гегсетом і пресою триває від початку його каденції: у жовтні минулого року сотні журналістів уже відмовилися від акредитацій у Пентагоні на знак протесту проти цензурної політики відомства. Наразі в судах триває розгляд позовів, зокрема, від The New York Times, щодо обмеження свободи слова в оборонному відомстві.
