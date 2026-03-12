ЗМІ: за перші шість днів операції в Ірані США витратили понад $11 млрд

Цю цифру надали сенаторам у відповідь на вимогу отримати більше інформації про конфлікт.

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа під час брифінгу для Конгресу цього тижня оцінили, що перші шість днів війни проти Ірану коштували Сполученим Штатам щонайменше 11,3 млрд доларів.

Про це пишуть The New York Times та агенція Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Ця цифра була озвучена під час закритого брифінгу для сенаторів. Водночас вона не включає повну вартість війни. Її надали законодавцям у відповідь на вимоги отримати більше інформації про конфлікт. У кошторисі не враховано багато витрат, пов'язаних з операцією, зокрема нарощування військової техніки та особового складу перед першими ударами. З цієї причини законодавці очікують, що ця цифра значно зросте.

Однак видання вважають це найповнішою оцінкою, яку Конгрес отримав досі, на тлі зростаючих питань щодо цілей, масштабів та часових рамок війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що військові витратили боєприпасів на 5,6 мільярда доларів за перші два дні війни. Це набагато більша кількість та швидкість використання боєприпасів, ніж було оприлюднено. Центр стратегічних та міжнародних досліджень підрахував, що перші 100 годин операції коштували 3,7 мільярда доларів, або 891,4 мільйона доларів щодня.

The New York Times пише, що у першій хвилі атак використовували зокрема бомби AGM-154. Вартість однієї може становити від 578 000 до 836 000 доларів. ВМС США придбали 3000 таких бомб майже два десятиліття тому. Відтоді американські військові заявили, що перейдуть на використання набагато дешевших бомб, таких як Joint Direct Attack Munition. Найменший розмір боєголовки коштує близько 1000 доларів, а комплект наведення – близько 38 000 доларів.

Кілька помічників конгресменів заявили, що Білий дім найближчим часом може подати до Конгресу запит на додаткове фінансування війни. За словами деяких чиновників, запит може становити близько 50 млрд доларів, хоча інші вважають, що навіть ця оцінка може бути заниженою.

Адміністрація США поки не надала публічної оцінки загальної вартості конфлікту і не уточнила, скільки часу він може тривати.

Під час поїздки до Кентуккі в середу Трамп заявив, що «ми виграли війну», але водночас підкреслив, що США залишаться у конфлікті, щоб завершити розпочате.