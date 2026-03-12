На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

У Британії остаточно скасували спадкові місця у Палаті лордів

Багатовікова традиція в одному з найбільших парламентів світу вважалася антидемократичною. 

Палата лордів британського парламенту
Фото: Britannica

Палата лордів британського парламенту зняла останні заперечення із ухваленого раніше законопроєкту про скасування так званих спадкових перів, заборонивши передавати місця у законодавчому органі від батьків до дітей.

Як пише Associated Press, процес відмови від архаїчної практики, яку вважають недемократичною, запустив ще чверть століття тому прем'єр Тоні Блер. Проте остаточно домовитися про парламентську реформу вдалося лише за каденції Кіра Стармера

Палата лордів з понад 800 членами є другим за розміром законодавчим збіранням у світі після парламенту Китаю. Раніше переважну більшість складали саме спадкові пери, які разом з титулами аристократів отримували і місце в парламенті. 

Проте зараз їх у Вестмінстерському палаці залишилилося лише 92, а інші місця дістаються так званим пожиттєвим перам - людям, які отримали визнання за заслуги перед королівством і не можуть передати свій титул дітям. 

Згідно з компромісом, досягнутим у Палаті лордів, певна частина спадкових перів стануть пожиттєвими і збережуть за собою місця у парламенті. Інші ж підуть на "пенсію" вже цієї весни з відкриттям нової сесії. 

Уряд лейбористів сподівається рано чи пізно остаточно замінити Палату лордів більше репрезентативним органом на кшталт американського Сенату. Натомість консерватори висловлюють жаль щодо переривання традиції, яка налічувала 700 років. 

 

﻿
