Хезболла запустила по Ізраїлю понад 100 ракет

Ізраїль заявив про удари у відповідь по всій території Лівану.

Бойовики "Хезболли" завдали по Ізраїлю масованого удару. Загалом вони застосували близько 100 ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними медіа, ввечері 11 березня  Хезболла випустила залп із близько 100 ракет по північному Ізраїлю з Лівану. Ще кілька балістичних ракет у цей час запустив Іран.

Відомо про влучання у будинок. Внаслідок атаки є поранені.

Натомість ЦАХАЛ повідомив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по пускових установках Хезболли на всій території Лівану. Під атакою перебуває Бейрут.

  • Лідер "Хезболли" обіцяє продовжувати боротьбу, Ізраїль розширює операції в Лівані. ЦАХАЛ увійшов до кількох прикордонних міст і третій день поспіль завдають авіаударів по всьому Лівану.
  • Раніше Міністр оборони Ізраїлю заявив про проведення наземної операції в Лівані. Метою операції є запобігти обстрілам ізраїльських громад бойовиками “Хезболли” з території Лівану. 
