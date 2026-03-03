Міністр оборони Ізраїлю заявив про проведення наземної операції в Лівані

Метою операції є запобігти обстрілам ізраїльських громад бойовиками “Хезболли” з території Лівану.

Вранці 3 березня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про проведення наземної операції в Лівані.

“Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та я уповноважили Армію оборони Ізраїлю просуватися та захоплювати додаткові контрольовані території в Лівані, щоб запобігти обстрілу ізраїльських прикордонних громад”, – написав Кац у соцмережі Х.

Він зазначив, що Армія оборони Ізраїлю продовжує активно діяти проти цілей "Хезболли" в Лівані. За його словами, терористична організація платить і заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю.

Кац додав, що Ізраїль гарантує безпеку галілейським громадам.

Зазначимо, що північний ізраїльський регіон Галілея, який розташований поблизу кордону з Ліваном, часто обстрілюють бойовики “Хезболли” з території Лівану.

Нагадаємо, “Хезбалла” вже кілька днів продовжує обстріли Ізраїлю після ліквідації Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї ізраїльськими та американськими військами.

Зі свого боку, Ізраїль почав бити по цілях “Хезболли” у столиці Лівану Бейруті та у південному Лівані.