Міністр оборони Ізраїлю заявив про проведення наземної операції в Лівані

Вранці 3 березня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про проведення наземної операції в Лівані.
“Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та я уповноважили Армію оборони Ізраїлю просуватися та захоплювати додаткові контрольовані території в Лівані, щоб запобігти обстрілу ізраїльських прикордонних громад”, – написав Кац у соцмережі Х.
Він зазначив, що Армія оборони Ізраїлю продовжує активно діяти проти цілей "Хезболли" в Лівані. За його словами, терористична організація платить і заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю.
Кац додав, що Ізраїль гарантує безпеку галілейським громадам.
Зазначимо, що північний ізраїльський регіон Галілея, який розташований поблизу кордону з Ліваном, часто обстрілюють бойовики “Хезболли” з території Лівану.
Нагадаємо, “Хезбалла” вже кілька днів продовжує обстріли Ізраїлю після ліквідації Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї ізраїльськими та американськими військами.
Зі свого боку, Ізраїль почав бити по цілях “Хезболли” у столиці Лівану Бейруті та у південному Лівані.