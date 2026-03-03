Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Міністр оборони Ізраїлю заявив про проведення наземної операції в Лівані

Метою операції є запобігти обстрілам ізраїльських громад бойовиками “Хезболли” з території Лівану. 

Міністр оборони Ізраїлю заявив про проведення наземної операції в Лівані
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Вранці 3 березня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про проведення наземної операції в Лівані. 

“Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та я уповноважили Армію оборони Ізраїлю просуватися та захоплювати додаткові контрольовані території в Лівані, щоб запобігти обстрілу ізраїльських прикордонних громад”, – написав Кац у соцмережі Х.

Він зазначив, що Армія оборони Ізраїлю продовжує активно діяти проти цілей "Хезболли" в Лівані. За його словами, терористична організація платить і заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю.

Кац додав, що Ізраїль гарантує безпеку галілейським громадам.

Зазначимо, що північний ізраїльський регіон Галілея, який розташований поблизу кордону з Ліваном, часто обстрілюють бойовики “Хезболли” з території Лівану. 

Нагадаємо, “Хезбалла” вже кілька днів продовжує обстріли Ізраїлю після ліквідації Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї ізраїльськими та американськими військами. 

Зі свого боку, Ізраїль почав бити по цілях “Хезболли” у столиці Лівану Бейруті та у південному Лівані.

