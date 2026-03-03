Іспанія відмовила США у використанні спільних військових баз для атак на Іран

Іспанія не дозволила США використовувати спільно керовані військові бази на своїй території для атак на Іран.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що хоча уряд прагне «демократії, свободи та фундаментальних прав для іранського народу», він у жодному разі не дозволить використовувати свої бази для поточних військових операцій.
«Хочу бути абсолютно чітким і відвертим. Бази не використовуються – і не використовуватимуться – для нічого, що виходить за межі угоди [зі США], або не відповідає Статуту ООН», – сказав він.
Міністерка оборони Маргарита Роблес також наголосила, що жодна з баз не використовувалася в американській військовій операції.
«Існує угода зі США щодо цих баз, але наше розуміння цієї угоди полягає в тому, що операції мають відповідати міжнародно-правовим рамкам і мати міжнародну підтримку», – сказала вона журналістам.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прямо засудив «односторонні військові дії» США та Ізраїлю проти Ірану, попередивши, що вони сприяють формуванню «більш ворожого й непередбачуваного міжнародного порядку». Ці зауваження були підкріплені відмовою його уряду дозволити США використовувати бази в Роті та Мороні для подальших ударів по Ірану.
- США раніше отримали дозвіл використовувати британські військові бази для запуску ударів по іранських складах ракет і пускових установках.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників.
- Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.
- Станом на ранок 3 березня було відомо, що Іран атакував американську базу в Бахрейні, Ізраїль вдарив по Бейруту і Тегерану, а США – по ППО і ракетних системах КВІР.
- Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.