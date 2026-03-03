Іспанія відмовила США у використанні спільних військових баз для атак на Іран

Там кажуть, що бази не використовуватимуться для нічого, що виходить за межі угоди [зі США], або не відповідає Статуту ООН.

Іспанія не дозволила США використовувати спільно керовані військові бази на своїй території для атак на Іран.

Про це пише The Guardian.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що хоча уряд прагне «демократії, свободи та фундаментальних прав для іранського народу», він у жодному разі не дозволить використовувати свої бази для поточних військових операцій.

«Хочу бути абсолютно чітким і відвертим. Бази не використовуються – і не використовуватимуться – для нічого, що виходить за межі угоди [зі США], або не відповідає Статуту ООН», – сказав він.

Міністерка оборони Маргарита Роблес також наголосила, що жодна з баз не використовувалася в американській військовій операції.

«Існує угода зі США щодо цих баз, але наше розуміння цієї угоди полягає в тому, що операції мають відповідати міжнародно-правовим рамкам і мати міжнародну підтримку», – сказала вона журналістам.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прямо засудив «односторонні військові дії» США та Ізраїлю проти Ірану, попередивши, що вони сприяють формуванню «більш ворожого й непередбачуваного міжнародного порядку». Ці зауваження були підкріплені відмовою його уряду дозволити США використовувати бази в Роті та Мороні для подальших ударів по Ірану.