В Командуванні США повідомили про 11 знищених іранських кораблів

За два дні американські військові знищили 11 іранських кораблів.
Відповідну заяву опублікувало Центральне командування США в соцмережі Х.
Знищені кораблі дислокувались в Оманській затоці.
"Іранський режим десятиліттями переслідував та атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Ті часи минули. Свобода морського судноплавства була основою американського та світового економічного процвітання понад 80 років. Американські війська продовжуватимуть її захищати", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомили в Центральному командуванні США, кілька ескадрилей винищувачів F/A-18 підтримують тривалі операції проти Ірану. Американські війська літають вдень і вночі.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- Шестеро американських військовослужбовців загинули під час спецоперації США «Епічна лють» в Ірані. Ще п’ятеро отримали тяжкі поранення.
- Трамп заявив про ліквідацію 48 лідерів Ірану внаслідок ударів США та Ізраїлю. За його словами, вони загинули внаслідок одного удару.