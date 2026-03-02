В Командуванні США повідомили про 11 знищених іранських кораблів

За два дні американські військові знищили 11 іранських кораблів.

Відповідну заяву опублікувало Центральне командування США в соцмережі Х.

Знищені кораблі дислокувались в Оманській затоці.

"Іранський режим десятиліттями переслідував та атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Ті часи минули. Свобода морського судноплавства була основою американського та світового економічного процвітання понад 80 років. Американські війська продовжуватимуть її захищати", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомили в Центральному командуванні США, кілька ескадрилей винищувачів F/A-18 підтримують тривалі операції проти Ірану. Американські війська літають вдень і вночі.

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.