В Міноборони Катару повідомили про успішне збиття іранських літаків, ракет та дронів

Катар повідомив про відбиття повітряного нападу іранців. В Міністерстві оборони заявили про збиття іранських літаків, ракет та безпілотників.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Міноборони Катару.
Як йдеться в повідомленні, Повітряним силам Катару вдалось збити два літаки Су-24, що летіли з Ірану. Катарці також перехопили 7 балістичних ракет засобами протиповітряної оборони та нейтралізували 5 безпілотників.
В Міністерстві оборони Катару заявили, що загрозу було усунено одразу після виявлення і ракети не досягли цілей.
Водночас, жителів та гостей країни закликали зберігати спокій, дотримуватися офіційних інструкцій та слухати виключно перевірену інформацію.
- Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.
- Катар та ОАЕ намагаються переконати Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном.Через конфлікт на нафту на світових ринках різко зросли.