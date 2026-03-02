Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

В Міноборони Катару повідомили про успішне збиття іранських літаків, ракет та дронів

Як повідомили у відомстві, жодна з ракет не досягла цілей.

В Міноборони Катару повідомили про успішне збиття іранських літаків, ракет та дронів
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Катар повідомив про відбиття повітряного нападу іранців. В Міністерстві оборони заявили про збиття іранських літаків, ракет та безпілотників.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Міноборони Катару.

Як йдеться в повідомленні, Повітряним силам Катару вдалось збити два літаки Су-24, що летіли з Ірану. Катарці також  перехопили 7 балістичних ракет засобами протиповітряної оборони та нейтралізували 5 безпілотників.

В Міністерстві оборони Катару заявили, що загрозу було усунено одразу після виявлення і ракети не досягли цілей.

Водночас, жителів та гостей країни закликали зберігати спокій, дотримуватися офіційних інструкцій та слухати виключно перевірену інформацію.

  • Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні. 
  • Катар та ОАЕ намагаються переконати Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном.Через конфлікт на нафту на світових ринках різко зросли.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies