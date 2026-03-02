В Міноборони Катару повідомили про успішне збиття іранських літаків, ракет та дронів

Як повідомили у відомстві, жодна з ракет не досягла цілей.

Катар повідомив про відбиття повітряного нападу іранців. В Міністерстві оборони заявили про збиття іранських літаків, ракет та безпілотників.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Міноборони Катару.

Як йдеться в повідомленні, Повітряним силам Катару вдалось збити два літаки Су-24, що летіли з Ірану. Катарці також перехопили 7 балістичних ракет засобами протиповітряної оборони та нейтралізували 5 безпілотників.

В Міністерстві оборони Катару заявили, що загрозу було усунено одразу після виявлення і ракети не досягли цілей.

Водночас, жителів та гостей країни закликали зберігати спокій, дотримуватися офіційних інструкцій та слухати виключно перевірену інформацію.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.