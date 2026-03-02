СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Bloomberg: найбільший НПЗ Саудівської Аравії зупинився після атаки дрона

На заводі виникла пожежа через уламки після перехоплення двох дронів, які атакували об’єкт.

Bloomberg: найбільший НПЗ Саудівської Аравії зупинився після атаки дрона
Сховища Saudi Aramco, ілюстративне фото
Фото: minprom.ua

Компанія Aramco зупинила роботу найбільшого нафтопереробного заводу Саудівської Аравії в Рас-Танурі на узбережжі Перської затоки після атаки дрона.

Як пише Bloomberg, про це повідомляють обізнані джерела.

Aramco призупинила роботу заводу Рас-Танура з пропускною здатністю 550 000 барелів на добу у понеділок як запобіжний захід для оцінки збитків, повідомили співрозмовники видання.  

За даними офіційного Саудівського інформаційного агентства, на заводі виникла «обмежена» пожежа через уламки після перехоплення двох дронів, які атакували об’єкт. Пожежу взяли під контроль, кажуть співрозмовники. Медійний офіс Aramco поки не коментував ситуацію.

Ф’ючерси на дизельне паливо різко підскочили після новини про закриття заводу, який є ключовим постачальником дизелю.

Завод Рас-Танура є ключовим постачальником транспортного палива, зокрема дизелю, для покупців у Європі та виробляє менші обсяги бензину. Поруч розташований найбільший експортний термінал Aramco для сирої нафти та нафтопродуктів, включаючи сховища, причали в порту та офшорні точки завантаження.

  • Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та фактичну зупинку танкерного руху через Ормузьку протоку світові ціни на нафту можуть суттєво зрости
  • Аналітики провідних фінансових установ прогнозують подальше підвищення цін аж до $120 за барель. 
﻿
