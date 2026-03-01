НАТО заявило, що коригує свою оборонну позицію через ситуацію в Ірані

НАТО продовжує ретельно стежити за розвитком подій в Ірані та регіоні, а Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом і генеральним секретарем Альянсу.
Відповідна заява з’явилася на сторінці штабу у соцмережі Х.
«Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі коригував і продовжуватиме коригувати силову структуру НАТО для забезпечення безпеки 32 країн-членів та захисту Альянсу від потенційних загроз, таких як балістичні ракети або безпілотні літальні апарати, що виходять із цього чи інших регіонів», - ідеться в документі.
Всесторонній підхід Альянсу хоче охопити всі сфери, включаючи сушу, повітря, море, кіберпростір і космос.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Іcраель Кац, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- У відповідь іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.