НАТО заявило, що коригує свою оборонну позицію через ситуацію в Ірані

НАТО продовжує ретельно стежити за розвитком подій в Ірані та регіоні, а Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом і генеральним секретарем Альянсу.

Відповідна заява з’явилася на сторінці штабу у соцмережі Х.

«Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі коригував і продовжуватиме коригувати силову структуру НАТО для забезпечення безпеки 32 країн-членів та захисту Альянсу від потенційних загроз, таких як балістичні ракети або безпілотні літальні апарати, що виходять із цього чи інших регіонів», - ідеться в документі.

Всесторонній підхід Альянсу хоче охопити всі сфери, включаючи сушу, повітря, море, кіберпростір і космос.