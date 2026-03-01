Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
НАТО заявило, що коригує свою оборонну позицію через ситуацію в Ірані

Альянс хоче охопити всі сфери: сушу, повітря, море, кіберпростір і космос.

НАТО
Фото: dw.com

НАТО продовжує ретельно стежити за розвитком подій в Ірані та регіоні, а Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом і генеральним секретарем Альянсу. 

Відповідна заява з’явилася на сторінці штабу у соцмережі Х.

«Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі коригував і продовжуватиме коригувати силову структуру НАТО для забезпечення безпеки 32 країн-членів та захисту Альянсу від потенційних загроз, таких як балістичні ракети або безпілотні літальні апарати, що виходять із цього чи інших регіонів», - ідеться в документі.

Всесторонній підхід Альянсу хоче охопити всі сфери, включаючи сушу, повітря, море, кіберпростір і космос.

  • 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Іcраель Кац, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. 
  • У відповідь іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.
﻿
