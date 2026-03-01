​Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де Велика Британія має військові бази, - Гілі

Міністр оборони Британії закликав Іран припинити ракетні удари та "відступити від своїх зростаючих неконтрольованих невибіркових атак у регіоні".

Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де Велика Британія має військові бази.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише Independent.

"У напрямку Кіпру було випущено дві ракети. Ми не вважаємо, що вони були спрямовані на Кіпр, але, тим не менш, це приклад того, що існує цілком реальна та зростаюча загроза з боку режиму, який широко атакує по всьому регіону, і це вимагає від нас діяти", - сказав Гілі.

Він також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей, які були уражені в Бахрейні .

Гілі повторив заклики прем’єр-міністра Кіра Стармера до Ірану припинити ракетні удари та "відступити від своїх зростаючих неконтрольованих невибіркових атак у регіоні" та "відмовитися від своїх програм озброєння".

Події на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.

А президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі". Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.

Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники. США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.

У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.

Уранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Влада оголосила 40-денний траур і семиденні вихідні в зв’язку з його смертю.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.