Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Іран завдав удари балістикою по Тель-Авіву. Десятки поранених, одна загибла (оновлено)

Люди мають поранення різного ступеня тяжкості.

Іран завдав удари балістикою по Тель-Авіву. Десятки поранених, одна загибла (оновлено)
Іран завдав удари балістикою по Тель-Авіву, 28 лютого 2026
Фото: EPA/UPG

Близько 20 людей зазнали поранень унаслідок влучання іранської балістичної ракети в Тель-Авіві, повідомляє Times of Israel із посиланням на екстрені служби.

Серед постраждалих — жінка віком близько 40 років у критичному стані, вона без свідомості, їй надають допомогу на місці, повідомила служба швидкої допомоги «Маген Давид Адом». Оновлено. Згодом стало відомо, що жінка померла

Також до лікарень доправляють чоловіка близько 40 років у тяжкому стані, чоловіка близько 30 років у стані середньої тяжкості, жінку близько 90 років у стані середньої тяжкості, а також ще 17 осіб із легкими пораненнями.

