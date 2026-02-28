Іран завдав удари балістикою по Тель-Авіву. Десятки поранених, одна загибла (оновлено)

Близько 20 людей зазнали поранень унаслідок влучання іранської балістичної ракети в Тель-Авіві, повідомляє Times of Israel із посиланням на екстрені служби.

Серед постраждалих — жінка віком близько 40 років у критичному стані, вона без свідомості, їй надають допомогу на місці, повідомила служба швидкої допомоги «Маген Давид Адом». Оновлено. Згодом стало відомо, що жінка померла.

Також до лікарень доправляють чоловіка близько 40 років у тяжкому стані, чоловіка близько 30 років у стані середньої тяжкості, жінку близько 90 років у стані середньої тяжкості, а також ще 17 осіб із легкими пораненнями.