Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Іранська ракета влучила в армійську базу в Кувейті, де розміщуються італійські військові

Інші джерела припускають, що один зі снарядів влучив у об'єкт НАТО в країні, завдавши йому “значної шкоди”.

Очільник українського МЗС Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Іранська ракета влучила у військову базу в Кувейті, де розміщуються італійські військові.

Про це пише The Guardian з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Офіційні особи повідомили про завдання значної шкоди злітно-посадковій смузі.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив атаку, заявивши, що на базі розміщено близько 300 італійських військовослужбовців. Повідомляється, що весь персонал у безпеці та не постраждав.

Що відбувається на Близькому Сході

