Іранська ракета влучила в армійську базу в Кувейті, де розміщуються італійські військові

Інші джерела припускають, що один зі снарядів влучив у об'єкт НАТО в країні, завдавши йому “значної шкоди”.

Іранська ракета влучила у військову базу в Кувейті, де розміщуються італійські військові.

Про це пише The Guardian з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Офіційні особи повідомили про завдання значної шкоди злітно-посадковій смузі.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив атаку, заявивши, що на базі розміщено близько 300 італійських військовослужбовців. Повідомляється, що весь персонал у безпеці та не постраждав.

Що відбувається на Близькому Сході