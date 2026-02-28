Іранська ракета влучила в армійську базу в Кувейті, де розміщуються італійські військові

Іранська ракета влучила у військову базу в Кувейті, де розміщуються італійські військові.
Про це пише The Guardian з посиланням на інформаційне агентство AFP.
Офіційні особи повідомили про завдання значної шкоди злітно-посадковій смузі.
Інші джерела припускають, що один зі снарядів влучив у об'єкт НАТО в країні, завдавши йому “значної шкоди”.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив атаку, заявивши, що на базі розміщено близько 300 італійських військовослужбовців. Повідомляється, що весь персонал у безпеці та не постраждав.
Що відбувається на Близькому Сході
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі.
- За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі. Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про щонайменше 40 загиблих внаслідок ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у місті Мінаб в південній провінції Хормозган. Там розташована база Корпусу вартових ісламської революції.
- Вибухи пролунали у Тегерані, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Супутникові знімки свідчать, що кілька будівель комплексу верховного лідера Ірану в столиці Тегерані постраждали від ударів США та Ізраїлю.
Європейський союз закликав запобігти будь-яким діям, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості у регіоні.