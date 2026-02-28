Епічна лють: США завдають ударів по Ірану з моря та повітря

Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році.

Американські військові використовують судна та винищувачі для завдавання масованих ударів по Ірану в рамках операції “Epic Fury” (“Епічна лють”)

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американські есмінці запустили ракети “Томагавк” з Перської затоки, Аравійського моря та східної частини Середземного моря, тоді як американські винищувачі здійснили ракетні запуски, сказав співрозмовник видання.

Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники

США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”.Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.

Що відбувається на Близькому Сході