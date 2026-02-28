Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Яхти, пов’язані з Росією, втратили 580 млн євро вартості після арешту

Встановили, що щонайменше ще три десятки яхт по всій Європі належать особам, які перебувають під санкціями, але не були арештовані.

Суперяхта Phi Науменка
Фото: Джейсон Олден/Bloomberg

Яхти, пов’язані з російськими власниками, втратили 580 млн євро вартості після арештів по всій Європі, здійснених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Багато з них залишаються занедбаними в пристанях для яхт.

Про це пише Financial Times

Брокерська компанія з продажу розкішних яхт Cecil Wright встановила, що 15 арештованих яхт, які за належного обслуговування коштували б 3,5 млрд євро, нині оцінюються у 2,9 млрд євро. Точна кількість яхт, пов’язаних із Росією, які були конфісковані, невідома.

Серед них – яхта Tango олігарха Віктора Вексельберга, заарештована в Іспанії. Також конфісковано 143-метрову яхту A, яка, за твердженням італійської влади, належить Андрію Мельниченку – колишньому найбагатшому росіянину. (Адвокати Мельниченка заявили у 2024 році, що він особисто не володіє яхтою, і що вона перебуває під контролем трасту, не пов’язаного з ним.)

Одна з яхт, 58-метрова Phi, пришвартована в лондонському районі Кенері-Ворф поруч з італійським рестораном, у тіні житлових веж, і перебуває у помітно поганому стані. Навколо неї встановлено риштування для захисту від уламків, а частину вікон пофарбовано в білий колір.

Phi була арештована відповідно до режиму санкцій проти Росії через місяць після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну, повідомив тоді уряд Великої Британії. Номінальний бенефіціар яхти, бізнесмен Сергій Науменко, не перебуває під санкціями, так само як і її фактичний власник, встановлений FT у 2022 році –  Віталій Васильович Кочетков. У виданні зауважують, що дії уряду були незвичними, адже зазвичай санкції застосовуються до конкретної особи, що автоматично впливає на її активи.

Як зазначив юрист із питань суперяхт Бенджамін Молтбі, обслуговування Phi не заборонене, однак санкційний режим забороняє її переміщення, що фактично унеможливлює суттєве технічне обслуговування. Правила в різних країнах Європи відрізняються: деякі яхти, арештовані в Італії, згодом обслуговувалися.

Однак юристи зазначають, що якщо яхту конфісковано через санкції проти її власника, то компанії, які надають послуги з техобслуговування, порушили б санкції, якби укладали контракт або отримували оплату від підсанкційної особи.

Особа, яка перебуває під санкціями, може подати заявку на отримання ліцензії від уряду для обслуговування свого судна, однак вартість і шанси на успіх залишаються невизначеними.

Попри арешт суден, владі буде складно продати їх і конфіскувати кошти або спрямувати їх на репарації Україні, зазначив керівник відділу досліджень і розслідувань Transparency International Стів Гудріч.

"Перехід від доказової бази для заморожування активів у межах санкцій до їх фактичного стягнення за законами про повернення активів — непростий процес", – сказав він.

За його словами, санкції не є інструментом повернення активів, а спрямовані на те, щоб "спонукати осіб, проти яких вони застосовані, змінити свою поведінку". Така політика є виправданою, "навіть якщо наслідком стає знецінення активів через те, що вони іржавіють у портах".

Cecil Wright також встановила, що щонайменше ще три десятки яхт по всій Європі належать особам, які перебувають під санкціями, але не були арештовані.

