Авіакомпанії призупинили рейси на Близький Схід після ударів США та Ізраїлю по Ірану

Світові авіакомпанії призупинили рейси по Близькому Сходу в суботу після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по Ірану.
Згідно із картами польотів, повітряний простір над Іраном, Іраком, Кувейтом, Ізраїлем та Бахрейном практично порожній.
Авіакомпанії скасували майже 40% рейсів до Ізраїлю та 6,7% рейсів до регіону в суботу. Аеропорти Близького Сходу є ключовими транзитними хабами між Європою та Азією. Регіон також відіграє ще важливішу роль із початку війни між Росією та Україною, через яку авіакомпанії уникають повітряного простору обох країн.
Зони конфліктів дедалі більше ускладнюють роботу авіакомпаній, оскільки повітряні атаки посилюють побоювання випадкового або навмисного збиття цивільних літаків. Довші маршрути означають більші витрати на пальне та зростання операційних витрат.
Ізраїль, Іран, Ірак, Бахрейн, Катар, Кувейт і Йорданія закрили свій повітряний простір після атак. За даними Flightradar24, літаки уникають цих зон.
Європейський регулятор авіаційної безпеки EASA у суботу рекомендував авіакомпаніям ЄС уникати повітряного простору, охопленого військовими діями.
British Airways повідомила, що стежить за ситуацією та скасувала рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 3 березня, а також суботні рейси до Аммана.
Німецька Lufthansa призупинила рейси до та з Дубая у суботу та неділю, а також тимчасово зупинила маршрути до Тель-Авіва, Бейрута й Оману до 7 березня. Air France скасувала рейси до та з Тель-Авіва й Бейрута.
Iberia також скасувала рейси до Тель-Авіва, а Wizz Air негайно призупинила польоти до та з Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана до тієї ж дати.
Експерти попереджають, що повітряний простір у регіоні може залишатися закритим тривалий час. Крім того, напруженість між Афганістаном і Пакистаном ще більше обмежує можливості для альтернативних маршрутів.
Кілька індійських авіакомпаній, зокрема Air India, також призупинили рейси до країн Близького Сходу.
Закриття повітряного простору вплинуло на низку рейсів Emirates, повідомив перевізник із Дубая, тоді як його дочірня компанія Flydubai тимчасово призупинила операції у суботу через розвиток подій у регіоні.
Qatar Airways і Kuwait Airways також тимчасово зупинили польоти, а Turkish Airlines скасувала рейси до кількох напрямків на Близькому Сході.
Авіаційна влада Кувейту оголосила про припинення всіх рейсів до Ірану до подальшого повідомлення. Oman Air повідомила про зупинку всіх рейсів до Багдада.
Нідерландська KLM (підрозділ Air France-KLM) перенесла на раніший термін припинення рейсів за маршрутом Амстердам — Тель-Авів, скасувавши запланований на суботу рейс після ударів по Ірану.
Virgin Atlantic заявила, що тимчасово уникає повітряного простору Іраку, що призвело до зміни маршрутів окремих рейсів.
Що відбувається
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі. За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі. Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про щонайменше 40 загиблих внаслідок ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у місті Мінаб в південній провінції Хормозган. Там розташована база Корпусу вартових ісламської революції.
- Вибухи пролунали у Тегерані та ряді інших міст, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- Вважається, що Хаменеї не перебуває в Тегерані і його доставили у безпечне місце.
- Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. Він зазначив, що метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, “жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей”.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спільна операція Ізраїлю та США проти іранського уряду може “створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки”.
- Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно у п'ятницю, з пропозицією провести подальші обговорення наступного тижня. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.