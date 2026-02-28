Авіакомпанії призупинили рейси на Близький Схід після ударів США та Ізраїлю по Ірану

Авіакомпанії скасували майже 40% рейсів до Ізраїлю та 6,7% рейсів до регіону в суботу.

Світові авіакомпанії призупинили рейси по Близькому Сходу в суботу після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Про це пише Reuters.

Згідно із картами польотів, повітряний простір над Іраном, Іраком, Кувейтом, Ізраїлем та Бахрейном практично порожній.

Авіакомпанії скасували майже 40% рейсів до Ізраїлю та 6,7% рейсів до регіону в суботу. Аеропорти Близького Сходу є ключовими транзитними хабами між Європою та Азією. Регіон також відіграє ще важливішу роль із початку війни між Росією та Україною, через яку авіакомпанії уникають повітряного простору обох країн.

Зони конфліктів дедалі більше ускладнюють роботу авіакомпаній, оскільки повітряні атаки посилюють побоювання випадкового або навмисного збиття цивільних літаків. Довші маршрути означають більші витрати на пальне та зростання операційних витрат.

Ізраїль, Іран, Ірак, Бахрейн, Катар, Кувейт і Йорданія закрили свій повітряний простір після атак. За даними Flightradar24, літаки уникають цих зон.

Європейський регулятор авіаційної безпеки EASA у суботу рекомендував авіакомпаніям ЄС уникати повітряного простору, охопленого військовими діями.

British Airways повідомила, що стежить за ситуацією та скасувала рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 3 березня, а також суботні рейси до Аммана.

Німецька Lufthansa призупинила рейси до та з Дубая у суботу та неділю, а також тимчасово зупинила маршрути до Тель-Авіва, Бейрута й Оману до 7 березня. Air France скасувала рейси до та з Тель-Авіва й Бейрута.

Iberia також скасувала рейси до Тель-Авіва, а Wizz Air негайно призупинила польоти до та з Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана до тієї ж дати.

Експерти попереджають, що повітряний простір у регіоні може залишатися закритим тривалий час. Крім того, напруженість між Афганістаном і Пакистаном ще більше обмежує можливості для альтернативних маршрутів.

Кілька індійських авіакомпаній, зокрема Air India, також призупинили рейси до країн Близького Сходу.

Закриття повітряного простору вплинуло на низку рейсів Emirates, повідомив перевізник із Дубая, тоді як його дочірня компанія Flydubai тимчасово призупинила операції у суботу через розвиток подій у регіоні.

Qatar Airways і Kuwait Airways також тимчасово зупинили польоти, а Turkish Airlines скасувала рейси до кількох напрямків на Близькому Сході.

Авіаційна влада Кувейту оголосила про припинення всіх рейсів до Ірану до подальшого повідомлення. Oman Air повідомила про зупинку всіх рейсів до Багдада.

Нідерландська KLM (підрозділ Air France-KLM) перенесла на раніший термін припинення рейсів за маршрутом Амстердам — Тель-Авів, скасувавши запланований на суботу рейс після ударів по Ірану.

Virgin Atlantic заявила, що тимчасово уникає повітряного простору Іраку, що призвело до зміни маршрутів окремих рейсів.

