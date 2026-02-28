Лондон переглядає рішення дозволити британській компанії експортувати високотехнологічне обладнання до Вірменії після того, як виявили зв’язки з російським військовим ланцюгом постачання.

Про це пише The Guardian.

Компанія Cygnet Texkimp із графства Чешир готувалася за кілька тижнів експортувати дві машини для виробництва карбонового "препрегу" – легкого матеріалу, який може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Минулого року чиновники Вайтголлу повідомили Cygnet, що для цього постачання не потрібна спеціальна ліцензія, що означало: стандартна урядова перевірка експорту не виявила занепокоєнь щодо можливого використання обладнання та кінцевих отримувачів.

Однак міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт заявив, що призупиняє угоду до завершення перегляду через побоювання, що обладнання може бути використане у військових цілях. Матеріал, який виробляють ці машини, може застосовуватися у виготовленні ракет і безпілотників – ключових видів озброєння у війні в Україні.

Рішення було ухвалене після того, як голова комітету з питань бізнесу Палати громад Ліам Бірн звернувся до Браянта, звернувши увагу на публікацію Guardian про зв’язки вірменського клієнта Cygnet – компанії Rydena LLC – із російською військовою сферою.

Rydena була створена через два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну колишніми керівниками Umatex – компанії, що належить Кремлю і стала одним із найважливіших постачальників для військової машини Володимира Путіна.

Експерти застерігають, що минула участь засновників Rydena у військовому ланцюгу постачання Кремля має викликати питання щодо того, чи не може обладнання Cygnet бути використане для постачання карбонового волокна до Росії в обхід санкцій, покликаних посилити тиск на Путіна.

Rydena раніше заперечувала будь-які ділові зв’язки з Росією або підсанкційними структурами. І вона, і Cygnet стверджують, що обладнання призначене для цивільного використання.

Наразі уряд переглядає попереднє рішення дозволити експорт. Міністерство бізнесу і торгівлі знову відкрило розгляд заявки на ліцензію, і жоден експорт поки що не відбувся.

Після консультацій із Cygnet Texkimp встановили, що деякі елементи виробничого обладнання слід вважати такими, що підпадають під контроль товарів подвійного призначення. Контроль товарів подвійного призначення стосується обладнання, яке може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, щоб запобігти маскуванню військових угод під виглядом цивільних контрактів.

Cygnet заявила, що завжди дотримувалася експортних правил і сама подала заявку на ліцензію, оскільки розуміла, що машина для виробництва "препрегу" потенційно може бути класифікована як товар подвійного призначення. Проте, за словами компанії, уряд повідомив, що ліцензія не потрібна.

Під час засідання парламентського комітету в середу Браянт також заявив, що уряд планує посилити законодавство щодо експортного ліцензування, щоб ефективніше запобігати перенаправленню товарів до Росії.