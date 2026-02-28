Спільний наступ Ізраїлю та США проти Ірану планувався місяцями та мав набагато амбітніші цілі, ніж попередній раунд конфлікту між Ізраїлем та Іраном у червні минулого року.

Про це журналістам розповів ізраїльський військовий чиновник, пише The Guardian.

Посадовець заявив, що місія Ізраїлю полягає в тому, щоб “значно зменшити та погіршити можливості іранського режиму”, і що операції Ізраїлю триватимуть “стільки, скільки буде необхідно”.

Метою є “більші зміни на довгі роки”.

Посадовець відмовився підтвердити чи заперечити, що серед цілей був верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, додавши, що система протиповітряної оборони Ірану була одним із пріоритетів для першої хвилі ударів Ізраїлю.

“На руках іранського режиму кров десятків тисяч людей… Значна частина їхнього керівництва залучена до зусиль, спрямованих на знищення Ізраїлю, та військового планування, тому вони можуть бути цілями”, – сказав чиновник.

Чиновник заявив, що Ізраїль виявив “різке прискорення” виробництва ракет Іраном, а також зусилля щодо відновлення своєї ядерної програми, незважаючи на руйнування, завдані минулого року.

Чиновник сказав, що Ізраїль мобілізував 70 000 резервістів – переважно співробітників протиповітряної оборони – і розгорнув війська для захисту своїх кордонів від будь-якого сценарію.

Що відбувається на Близькому Сході