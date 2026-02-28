Спільний наступ Ізраїлю та США проти Ірану планувався місяцями та мав набагато амбітніші цілі, ніж попередній раунд конфлікту між Ізраїлем та Іраном у червні минулого року.
Про це журналістам розповів ізраїльський військовий чиновник, пише The Guardian.
Посадовець заявив, що місія Ізраїлю полягає в тому, щоб “значно зменшити та погіршити можливості іранського режиму”, і що операції Ізраїлю триватимуть “стільки, скільки буде необхідно”.
Метою є “більші зміни на довгі роки”.
Посадовець відмовився підтвердити чи заперечити, що серед цілей був верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, додавши, що система протиповітряної оборони Ірану була одним із пріоритетів для першої хвилі ударів Ізраїлю.
“На руках іранського режиму кров десятків тисяч людей… Значна частина їхнього керівництва залучена до зусиль, спрямованих на знищення Ізраїлю, та військового планування, тому вони можуть бути цілями”, – сказав чиновник.
Чиновник заявив, що Ізраїль виявив “різке прискорення” виробництва ракет Іраном, а також зусилля щодо відновлення своєї ядерної програми, незважаючи на руйнування, завдані минулого року.
Чиновник сказав, що Ізраїль мобілізував 70 000 резервістів – переважно співробітників протиповітряної оборони – і розгорнув війська для захисту своїх кордонів від будь-якого сценарію.
Що відбувається на Близькому Сході
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі.
- За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі. Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про щонайменше 40 загиблих внаслідок ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у місті Мінаб в південній провінції Хормозган. Там розташована база Корпусу вартових ісламської революції.
- Вибухи пролунали у Тегерані, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.