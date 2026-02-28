Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
ГоловнаСвіт

У МЗС України радять громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю та покинути Іран

Українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У МЗС України радять громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю та покинути Іран
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю до стабілізації безпекової ситуації. Також у відомстві нагадали про оприлюднену на початку січня рекомендацію не здійснювати поїздок до Ірану та залишити територію цієї країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС України.

У МЗС зазначили, що у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак громадянам України, які перебувають у країнах регіону, слід зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади, неухильно дотримуватися заходів безпеки та завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується виконувати вказівки Командування тилу Ізраїлю, постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольство України в Державі Ізраїль, мінімізувати пересування, уникати місць масового скупчення людей і заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У разі надзвичайної ситуації громадянам України радять звертатися на гарячі лінії українських дипломатичних установ або МЗС.

Контакти для звернень:

  • Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: [email protected]
  • Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: [email protected]
  • Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected].

Контекст

  • Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.
  • Міністерство закордонних справ Ірану засудило атаки Ізраїлю і США як порушення Статуту ООН та закликало всі держави, особливо ісламські, рішуче засудити агресію Америки, а генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша взяти на себе відповідальність.
  • Тегеран очікує, що всі держави-члени ООН, особливо країни регіону та ісламські країни, рішуче засудять цей акт агресії та вживуть негайних колективних заходів для протидії йому.
  • Уранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.
  • За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці атаки спрямовані на “усунення екзистенційної загрози”, яку становить іранський режим, і закликав народ Ірану повалити уряд.
  • Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies