У МЗС України радять громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю та покинути Іран

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю до стабілізації безпекової ситуації. Також у відомстві нагадали про оприлюднену на початку січня рекомендацію не здійснювати поїздок до Ірану та залишити територію цієї країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС України.

У МЗС зазначили, що у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак громадянам України, які перебувають у країнах регіону, слід зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади, неухильно дотримуватися заходів безпеки та завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується виконувати вказівки Командування тилу Ізраїлю, постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольство України в Державі Ізраїль, мінімізувати пересування, уникати місць масового скупчення людей і заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У разі надзвичайної ситуації громадянам України радять звертатися на гарячі лінії українських дипломатичних установ або МЗС.

Контакти для звернень:

Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: [email protected]

Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: [email protected]

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected].

