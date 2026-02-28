Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ГоловнаСвіт

Зеленський: у тексті резолюції Генасамблеї ООН принципово зберегли формулювання "російська агресія"

Деякі партнери пропонували текст резолюції без згадки слів "російська агресія".

Зеленський: у тексті резолюції Генасамблеї ООН принципово зберегли формулювання "російська агресія"
Володимир Зеленський, інтерв'ю
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовилася прибирати з проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН формулювання "російська агресія", попри відповідні пропозиції партнерів.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю NRK.

За словами президента, були заклики припинити роботу над проєктом резолюції "Підтримка тривалого миру в Україні". Однак Україна вирішила продовжити просування документа.

"Я сказав: "Ні, жодних кроків назад". Адже є багато країн, які нас підтримують", – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, деякі партнери пропонували текст без згадки слів "російська агресія". Президент наголосив, що наполіг на збереженні цієї формули.

"Якщо ми не включимо ці слова, люди забудуть про це за два-три роки", – підкреслив він.

У підсумку резолюцію підтримали 107 країн. За словами Зеленського, спочатку прогнозували близько 80 голосів.

Глава держави додав, що не можна дозволити людям і країнам забути, що йдеться саме про агресію проти мирних громадян.

  • За резолюцію проголосувало 107 країн, проти – 12, утрималося – 51.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies