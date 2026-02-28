Зеленський: у тексті резолюції Генасамблеї ООН принципово зберегли формулювання "російська агресія"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовилася прибирати з проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН формулювання "російська агресія", попри відповідні пропозиції партнерів.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю NRK.

За словами президента, були заклики припинити роботу над проєктом резолюції "Підтримка тривалого миру в Україні". Однак Україна вирішила продовжити просування документа.

"Я сказав: "Ні, жодних кроків назад". Адже є багато країн, які нас підтримують", – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, деякі партнери пропонували текст без згадки слів "російська агресія". Президент наголосив, що наполіг на збереженні цієї формули.

"Якщо ми не включимо ці слова, люди забудуть про це за два-три роки", – підкреслив він.

У підсумку резолюцію підтримали 107 країн. За словами Зеленського, спочатку прогнозували близько 80 голосів.

Глава держави додав, що не можна дозволити людям і країнам забути, що йдеться саме про агресію проти мирних громадян.

24 лютого Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", якою закликала до негайного припинення вогню та підтвердила необхідність дотримання суверенітету й територіальної цілісності України.