FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні"

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні"
Генасамблея ООН (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", якою закликала до негайного припинення вогню та підтвердила необхідність дотримання суверенітету й територіальної цілісності України.

За резолюцію проголосувало 107 країн, проти - 12, утрималося - 51, передає Укрінформ.

Проти виступили Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагу, Нігер, Судан.

У документі зазначається, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну триває вже чотири роки та має руйнівні й довготривалі наслідки для держави, а також для регіональної і глобальної стабільності.

Генасамблея наголошує на "твердій відданості суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води".

У резолюції також висловлюється "глибоке занепокоєння у зв’язку з посиленими нападами РФ на цивільних осіб, цивільні об’єкти та критично важливу енергетичну інфраструктуру, а також у зв’язку з серйозним погіршенням гуманітарної ситуації". 

Генасамблея "закликає до негайного, повного та безумовного припинення вогню між Російською Федерацією та Україною», також повторює заклик «до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН".

В окремому пункті міститься заклик до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх інтернованих і примусово переміщених чи депортованих цивільних, включно з дітьми.

﻿
