Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні"

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", якою закликала до негайного припинення вогню та підтвердила необхідність дотримання суверенітету й територіальної цілісності України.

За резолюцію проголосувало 107 країн, проти - 12, утрималося - 51, передає Укрінформ.

Проти виступили Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагу, Нігер, Судан.

У документі зазначається, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну триває вже чотири роки та має руйнівні й довготривалі наслідки для держави, а також для регіональної і глобальної стабільності.

Генасамблея наголошує на "твердій відданості суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води".

У резолюції також висловлюється "глибоке занепокоєння у зв’язку з посиленими нападами РФ на цивільних осіб, цивільні об’єкти та критично важливу енергетичну інфраструктуру, а також у зв’язку з серйозним погіршенням гуманітарної ситуації".

Генасамблея "закликає до негайного, повного та безумовного припинення вогню між Російською Федерацією та Україною», також повторює заклик «до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН".

В окремому пункті міститься заклик до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх інтернованих і примусово переміщених чи депортованих цивільних, включно з дітьми.