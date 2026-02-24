Фон дер Ляєн: до Великодня має надійти нова оборонна допомога для України

Від початку війни ЄС надав понад 200 млрд євро Україні і продовжить допомагати. Новий пакет має надійти до Великодня.

Про це на пресконференції повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами 90-мільярдний кредит «ми забезпечимо ... у той чи інший спосіб — у нас є різні способи для цього, і ми скористаємося ними».

«Ми зможемо закупити, виробити та забезпечити сучасне озброєння для Збройних Сил України: дрони, ракети, боєприпаси. Ця робота вже розпочалася. Разом із Збройними силами України ми визначили перший пріоритетний пакет. Наша мета — забезпечити його надходження до Великодня, там будуть дрони та боєприпаси», - розповіла фон дер Ляєн.

Крім того, триває робота над інтеграцією військово-промислових комплексів України і ЄС.

«Ми багато чого можемо навчитися з військово-промислового комплексу України, ви також можете розраховувати на наші підприємства. Тож наша мета — у подальшій інтеграції», - додала очільниця Єврокомісії.