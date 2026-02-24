FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
У Житомирі чоловік викрав автомобіль і намагався втекти від поліції, але застряг у вибоїні на дорозі

Фото: Нацполіція

У Житомирі чоловік викрав автомобіль і намагався втекти від правоохоронців, однак застряг у вибоїні на дорозі. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Житомирської області.

Днями до правоохоронців звернувся житель Житомира із заявою про зникнення його авто з гаражного кооперативу. Поліцейські з’ясували, що автомобіль був відчинений, а ключі та реєстраційні документи від нього знаходилися в салоні.

Правоохоронці розіслали орієнтування на розшук автомобіля і того ж вечора помітили транспортний засіб на одній із вулиць міста. Зрозумівши, що його викрили, 30-річний житомирянин намагався втекти, однак не впорався з керуванням та заїхав у дорожню вибоїну. Відтак чоловіка затримали правоохоронці. 

Наразі встановлено, що затриманий причетний до щонайменше дев’яти випадків учинення майнових злочинів.

Йому повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 289 КК України). Крім того, у межах раніше розпочатих кримінальних проваджень, він підозрюється у крадіжках (ч. 4 ст. 185 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

