У Житомирі чоловік викрав автомобіль і намагався втекти від поліції, але застряг у вибоїні на дорозі

На Житомирщині чоловік викрав авто, але застряг у вибоїні на дорозі

У Житомирі чоловік викрав автомобіль і намагався втекти від правоохоронців, однак застряг у вибоїні на дорозі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Житомирської області.

Днями до правоохоронців звернувся житель Житомира із заявою про зникнення його авто з гаражного кооперативу. Поліцейські з’ясували, що автомобіль був відчинений, а ключі та реєстраційні документи від нього знаходилися в салоні.

Правоохоронці розіслали орієнтування на розшук автомобіля і того ж вечора помітили транспортний засіб на одній із вулиць міста. Зрозумівши, що його викрили, 30-річний житомирянин намагався втекти, однак не впорався з керуванням та заїхав у дорожню вибоїну. Відтак чоловіка затримали правоохоронці.

Наразі встановлено, що затриманий причетний до щонайменше дев’яти випадків учинення майнових злочинів.

Йому повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 289 КК України). Крім того, у межах раніше розпочатих кримінальних проваджень, він підозрюється у крадіжках (ч. 4 ст. 185 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше на Одещині чоловік викрав авто ТЦК, яке мало його везти на ВЛК, і поїхав додому.