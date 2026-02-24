Костенко: росіяни будуть додавлювати, щоб їм віддали Донбас, щоб потім зосередитись на завоюванні півдня України

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко у кулуарах зустрічі YES (Ялтинська Європейська Стратегія), організованої фондом Віктора Пінчука, заявив, що росіяни будуть додавлювати, щоб їм віддали Донбас, щоб потім зосередити сили на завоюванні півдня України.

"Я хотів би, звичайно, щоб війна зупинилася, але я не бачу ніяких військових факторів для цього. Росія продовжує атакувати. Вона продовжує свій набір військовослужбовців. Вона на максимум розкачала свій оборонно-промисловий комплекс, і його просто так не зупиниш", – сказав Костенко.

Він зазначив, що у ворога також є проблеми, але немає ознак, що окупанти готові зупинитися.

"Я навпаки думаю, що вони будуть додавлювати, щоб ми їм віддали Донбас для того, щоб потім зосередити свої сили на півдні. Їм дуже потрібен південь, і це є в їх планах. Тому що якщо південь залишається у нас, вони по факту втрачають весь сенс ведення війни", – сказав Костенко.

Він нагадав, що окупанти захопили Крим у 2014 році, а по факту вони не можуть навіть свої кораблі тримати в Криму. І вони хизувалися цією військово-морською базою, а бояться через те, що українські сили оборони топлять їх навіть на російській території. А в Криму – тим більше, вони навіть бояться там бути.

Крім того, вони не можуть використовувати Чорне море для перегону їхньої нафти та інших товарів.

"Україна для них є завжди загрозою, поки у нас є Херсонська, Миколаївська, Одеська області. Вони це прекрасно розуміють. Плюс вони розуміють, що з військової точки зору вони на нас впливу не будуть мати, якщо буде південь, і економічно також. Бо ми знаємо – великий відсоток ВВП України це якраз морські порти. І якщо їх не закрити, то Україна ніколи не прийде домовлятись з Росією, Україна буде самодостатньою. Вони це теж прекрасно розуміють", – сказав Костенко.

Тому він заперечив думку, що “зараз віддамо Донбас і на цьому все зупиниться”.

"Ні. Це тільки просто буде можливість їм скоріше перейти до своїх наступних планів, які і за даними нашої розвідки, і за логікою того, що відбувається – є південь нашої України. І це ми маємо враховувати", – сказав Костенко.