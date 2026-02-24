Оборонці уразили російські "Ураган" і "Бук-М1"

Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та райони зосередження живої сили противника.
Про це розповіли у Генштабі.
Сьогодні, 24 лютого поцілили в реактивну систему залпового вогню "Ураган" противника у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області.
Також у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога.
А вчора, 23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське ТОТ Донецької області, н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка ТОТ Запорізької області, та тимчасово окупований н.п. Березове Дніпропетровської області.
В той же день у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по районах зосередження особового складу, засобах протиповітряної оборони та артилерійських системах російського агресора", - наголосили у Генштабі.
- Нещодавно дрони СБС знищили два ворожі ЗРК "Тор" на ТОТ Донеччини та уразили нафтобазу в Луганську.