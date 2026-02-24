Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці уразили російські "Ураган" і "Бук-М1"

Також поцілили по районах зосередження живої сили противника.

Фото: Генштаб

Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та райони зосередження живої сили противника.

Про це розповіли у Генштабі. 

Сьогодні, 24 лютого поцілили в реактивну систему залпового вогню "Ураган" противника у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області.

Також у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога.

А вчора, 23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське ТОТ Донецької області, н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка ТОТ Запорізької області, та тимчасово окупований н.п. Березове Дніпропетровської області.

В той же день у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по районах зосередження особового складу, засобах протиповітряної оборони та артилерійських системах російського агресора", - наголосили у Генштабі. 

﻿
