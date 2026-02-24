Комбриг Адаменко розповів про використання окупантами "труб" для висадки

Висадка ворожих сил через "труби" не є критичною, головне – локалізувати та ізолювати ділянку. На Сумському напрямку захисники знали, де проходять труби, можливі точки входу і виходу, відповідно, підрозділи прикриття і спостереження були готові.

Про це в інтерв'ю LB розповів Павло Адаменко – командир 71-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ, яка з травня минулого року боронить Сумську область. Він сказав, що перед першою висадкою через трубу ворог застосував квадроцикли на трьох напрямках для того, щоб відволікти увагу.

"Поки ми працювали по них, підрозділи в тилу почули рух і доповіли про пересування. Згодом відбувся контакт. Ми перерозподілили сили, і більшість ворогів була знищена засобами безпілотних систем, зокрема FPV та «Вампірів»", – сказав він.

Труба має не один отвір, і щоразу росіяни створюють нові – приблизно на відстані 100 метрів від старих. Захисники вже обрізали трубу кілька разів, а також у кількох місцях мінували.

"За словами полонених, у трубі облаштовані бічні ніші, фактично як бліндажі для відпочинку. Вони проходять певну дистанцію, заходять у такі ніші, відпочивають і рухаються далі. Тобто адаптуються. Є ті, хто там постійно перебуває і обслуговує входи та виходи. На кожній точці є старший. На виході, приблизно за 20 метрів, стоїть людина, яка контролює випуск і не дає нікому повернутися назад. Якщо хтось намагається повернутися – його можуть ліквідувати", – сказав він.

У тій трубі, що росіяни використовують на Сумському напрямку, стати в повний зріст неможливо. Майно ворог транспортує візками, на важких ділянках – носять на собі.