На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Міноборони опублікувало план змушування Росії до миру. Він включає 3 кроки

Це закриття неба, зупинка ворога на всіх напрямках та позбавлення росіян економічної спроможності воювати. 

Міноборони опублікувало план змушування Росії до миру. Він включає 3 кроки
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив план, який повинен змусити ворога до миру. Він включає три стратегічні цілі: закриття неба, зупинка просування окупантів і позбавлення Росії економічного ресурсу для ведення війни, повідомили в міністерстві оборони

Закриття неба. Саме захист цивільних і інфраструктури є головним пріоритетом.

"Ціль – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", – повідомили в міністерстві.

Для цього почали запуск багаторівневої системи "малої" ППО і масштабування перехоплювачів. 

Зупинити ворога на землі, в морі та у кіберпросторі. Україна хоче підвищити рівень втрат ворога до понад 200 убитих окупантів за кожен квадратний кілометр – тобто приблизно на 50 військових. За такого рівня просування ворога буде неможливим, вважають у міністерстві. 

"Ціль – зупинити ворога в кожному домені – на землі, на морі та в кіберпросторі. Знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", – йдеться у повідомленні. 

Позбавити Росію економічного ресурсу для війни. 

"Війна триває, бо у росії є гроші на ракети і дрони, на контракти солдатам, на пропаганду. Джерело – нафта. росія продає її по всьому світу через так званий «тіньовий флот». Саме з цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться", – вважають в міністерстві.

Що потрібно: 

  • посилення санкцій;
  • координація з партнерами;
  • стратегія протидії тіньовому флоту;
  • спільні дії з партнерами в морі. 

“Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо, щоб це сталося. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії”, – сказав міністр оборони.

﻿
