Шестеро людей поранені унаслідок російських атак на Донеччині

Зафіксували 1319 ударів ворога.

Шестеро людей поранені унаслідок російських атак на Донеччині
Наслідки російської атаки на Донеччині
Фото: Нацполіція

Учора, 23 лютого, у Донецькій області шестеро люей отримали поранення унаслідок російських атак.

Як повідомили у Нацполіції, за 23 лютого правоохоронці зафіксували 1 319 ударів РФ по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Біленьке, Райгородок, Святогорівка, Шабельківка, село Осикове. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.

Наслідки російської атаки у Донецькій області
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки у Донецькій області

По Краматорську росіяни вдарили двома БпЛА "V2U" і поранили 5 цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний будинок, магазин, цивільне авто.

Один поранений – у Миколаївці, пошкоджено інфраструктуру.

На Слов’янськ війська РФ спрямували 4 дрони. Там пошкодили приватний будинок, спалили цивільний автомобіль.Дружківку ворог обстріляв бомбою "КАБ-250" і безпілотниками. Там пошкоджено 2 приватних будинки і комунальне підприємство.

У Шабельківці внаслідок влучання двох бомб "КАБ-250" пошкоджено 12 приватних будинків. У Біленькому ворожий БпЛА "Герань-2" пошкодив 2 приватні будинки і господарське приміщення.

Крім того, сьогодні вночі Росія двічі атакувала Краматорськ дронами. Є влучання у багатоквартирний будинок і АЗС.Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

﻿
