Велика Британія оголосила про надання чергового пакету допомоги Україні

24 лютого Велика Британія оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги, який включає військову, гуманітарну та реконструкційну підтримку.

Як йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії, прем'єр-міністр країни Кір Стармер сьогодні очолить засідання "Коаліції охочих", міністерка закордонних справ Іветт Купер відвідає офіційні урочистості в Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні, відвідавши український кафедральний собор. Разом із єпископом та послом України він запалить свічку на згадку про всіх, хто загинув у конфлікті.

"Велика Британія посилює підтримку України через чотири роки після повномасштабного вторгнення Путіна, надаючи нову військову та гуманітарну допомогу. Оскільки жорстока війна, яку Путін планував виграти за тиждень, вступає у свій п'ятий рік, уряд Великої Британії чітко дає зрозуміти, що захист України – це безпека Великої Британії", – зазначено у повідомленні.

"У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша, ніж будь-коли. Саме тому ми сьогодні оголошуємо про нову підтримку і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав Кір Стармер.

Пакет підтримки, оголошений сьогодні, включає:

20 мільйонів фунтів стерлінгів нового фінансування екстреної енергетичної підтримки для захисту та ремонту енергомережі й забезпечення додаткових генеруючих потужностей – усунення шкоди, завданої жорстокими атаками Росії цієї зими, та забезпечення майбутнього енергетичних систем України на наступну зиму. Таким чином, загальна підтримка Великої Британії українській енергетиці з початку війни перевищує 490 мільйонів фунтів стерлінгів.

5,7 мільйона фунтів стерлінгів на надання гуманітарної допомоги громадам на передовій, тим, хто потребує евакуації або постраждав від авіаударів чи внутрішнього переміщення. ООН та її партнери надають допомогу 4,1 мільйону людей в Україні, надаючи пріоритет тим, хто перебуває в найважчих умовах. Велика Британія була найбільшим донором Гуманітарного фонду для України у 2025 році.

Медичне наставництво. Висококваліфіковані команди британських військових хірургів, медсестер та фізіотерапевтів консультуватимуть українських медиків. Вони супроводжуватимуть українські команди, які лікують складні операції на полі бою, спираючись на британський досвід у травматологічній хірургії та лікуванні поранень воєнного часу, щоб допомогти українським військовослужбовцям повернутися до виконання військових обов’язків або відновити своє життя як цивільні особи.

Навчання з пілотування вертольотів. Українські пілоти зараз проходять навчання на авіабазі Великої Британії, щоб стати інструкторами з польотів на вертольотах. Це перший випадок, коли Велика Британія пропонує Україні навчання інструкторів з польотів на вертольотах. Випускники навчатимуть наступне покоління українських військових авіаторів, допомагаючи Україні захищатися та стримувати.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер в Україні також оголосить про виділення 30 мільйонів фунтів стерлінгів фінансування Великої Британії для підтримки стійкості українського суспільства та сприяння зусиллям з забезпечення правосуддя та відповідальності жертв і тих, хто пережив ймовірні воєнні злочини Росії.