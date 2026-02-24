Велика Британія оголосила про надання чергового пакету допомоги Україні

24 лютого Велика Британія оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги, який включає військову, гуманітарну та реконструкційну підтримку.
Як йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії, прем'єр-міністр країни Кір Стармер сьогодні очолить засідання "Коаліції охочих", міністерка закордонних справ Іветт Купер відвідає офіційні урочистості в Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні, відвідавши український кафедральний собор. Разом із єпископом та послом України він запалить свічку на згадку про всіх, хто загинув у конфлікті.
"Велика Британія посилює підтримку України через чотири роки після повномасштабного вторгнення Путіна, надаючи нову військову та гуманітарну допомогу. Оскільки жорстока війна, яку Путін планував виграти за тиждень, вступає у свій п'ятий рік, уряд Великої Британії чітко дає зрозуміти, що захист України – це безпека Великої Британії", – зазначено у повідомленні.
"У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша, ніж будь-коли. Саме тому ми сьогодні оголошуємо про нову підтримку і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав Кір Стармер.
Пакет підтримки, оголошений сьогодні, включає:
- 20 мільйонів фунтів стерлінгів нового фінансування екстреної енергетичної підтримки для захисту та ремонту енергомережі й забезпечення додаткових генеруючих потужностей – усунення шкоди, завданої жорстокими атаками Росії цієї зими, та забезпечення майбутнього енергетичних систем України на наступну зиму. Таким чином, загальна підтримка Великої Британії українській енергетиці з початку війни перевищує 490 мільйонів фунтів стерлінгів.
- 5,7 мільйона фунтів стерлінгів на надання гуманітарної допомоги громадам на передовій, тим, хто потребує евакуації або постраждав від авіаударів чи внутрішнього переміщення. ООН та її партнери надають допомогу 4,1 мільйону людей в Україні, надаючи пріоритет тим, хто перебуває в найважчих умовах. Велика Британія була найбільшим донором Гуманітарного фонду для України у 2025 році.
- Медичне наставництво. Висококваліфіковані команди британських військових хірургів, медсестер та фізіотерапевтів консультуватимуть українських медиків. Вони супроводжуватимуть українські команди, які лікують складні операції на полі бою, спираючись на британський досвід у травматологічній хірургії та лікуванні поранень воєнного часу, щоб допомогти українським військовослужбовцям повернутися до виконання військових обов’язків або відновити своє життя як цивільні особи.
- Навчання з пілотування вертольотів. Українські пілоти зараз проходять навчання на авіабазі Великої Британії, щоб стати інструкторами з польотів на вертольотах. Це перший випадок, коли Велика Британія пропонує Україні навчання інструкторів з польотів на вертольотах. Випускники навчатимуть наступне покоління українських військових авіаторів, допомагаючи Україні захищатися та стримувати.
Міністерка закордонних справ Іветт Купер в Україні також оголосить про виділення 30 мільйонів фунтів стерлінгів фінансування Великої Британії для підтримки стійкості українського суспільства та сприяння зусиллям з забезпечення правосуддя та відповідальності жертв і тих, хто пережив ймовірні воєнні злочини Росії.
- Нещодавно Велика Британія зобов’язалася надати Україні понад 13 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги.
- Також країна планує поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет для посилення української ППО.