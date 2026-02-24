Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Австралія та Нова Зеландія погодилися прибрати експринца Ендрю зі списку спадкоємців престолу

Зв'язки з Джеффрі Епштейном можуть коштувати брату короля останнього привілею.

Австралія та Нова Зеландія погодилися прибрати експринца Ендрю зі списку спадкоємців престолу
Ендрю Маунтбеттен Віндзор
Фото: EPA/UPG

Австралія та Нова Зеландія стали першими членами Британської Співдружності, які публічно оголосили про підтримку намірів уряду Сполученого Королівства розглянути питання вилучення імені колишнього принца Ендрю з лінії спадкоємців престолу.

Як пише BBC, прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що його уряд перебуває у постійному контакті з міністрами у Британії та Австралії, і усі вони згодні, що ніхто не може бути вищим за закон. Тож в разі, якщо обвинувачення проти Ендрю Маунтбеттена-Віндзора підтвердяться слідством, рішення про позбавлення його місця у порядку престолонаступництва буде погоджене. 

При цьому в новозеландському уряді не приховують, що це питання не надто турбує населення острівної держави, яке має "99 інших проблем, щоб про них думати".

Ендрю посідає восьме місце у списку спадкоємців престолу свого брата Чарльза ІІІ. Він поступається принцу Вільяму, його дітям Джорджу, Шарлотті і Луї та принцу Гаррі і його сину Арчі й доньці Лілібет.

Востаннє рішенням парламенту особа була позбавлена права на престол у 1936 році, коли Едвард VIII добровільно відмовився від корони. Нині рішення потребуватиме не лише згоди депутатів, але й погодження з боку ще 14 країн, які визнають британського монарха главою держави. 

