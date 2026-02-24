Австралія та Нова Зеландія погодилися прибрати експринца Ендрю зі списку спадкоємців престолу

Австралія та Нова Зеландія стали першими членами Британської Співдружності, які публічно оголосили про підтримку намірів уряду Сполученого Королівства розглянути питання вилучення імені колишнього принца Ендрю з лінії спадкоємців престолу.

Як пише BBC, прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що його уряд перебуває у постійному контакті з міністрами у Британії та Австралії, і усі вони згодні, що ніхто не може бути вищим за закон. Тож в разі, якщо обвинувачення проти Ендрю Маунтбеттена-Віндзора підтвердяться слідством, рішення про позбавлення його місця у порядку престолонаступництва буде погоджене.

При цьому в новозеландському уряді не приховують, що це питання не надто турбує населення острівної держави, яке має "99 інших проблем, щоб про них думати".

Ендрю посідає восьме місце у списку спадкоємців престолу свого брата Чарльза ІІІ. Він поступається принцу Вільяму, його дітям Джорджу, Шарлотті і Луї та принцу Гаррі і його сину Арчі й доньці Лілібет.

Востаннє рішенням парламенту особа була позбавлена права на престол у 1936 році, коли Едвард VIII добровільно відмовився від корони. Нині рішення потребуватиме не лише згоди депутатів, але й погодження з боку ще 14 країн, які визнають британського монарха главою держави.