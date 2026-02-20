Велика Британія виділить понад 13 млрд фунтів на військову підтримку України

Велика Британія зобов’язалася надати Україні понад 13 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги.

Про це заявив державний міністр Міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард після зустрічі керівників оборонних відомств у форматі Е5 у Кракові, пише Укрінформ.

До формату E5 входять Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія – провідні оборонні держави Європи, які координують зусилля задля посилення безпеки на континенті.

"Ми будемо стояти з Україною як Сполучене Королівство, як E5, як члени НАТО стільки, скільки потрібно. Велика Британія зобов’язалася надати понад 13 мільярдів фунтів стерлінгів військової підтримки Україні", – наголосив Поллард.

За словами заступника глави британського оборонного відомства, Лондон продовжить ділитися з Україною технологіями та досвідом, здобутими на полі бою.

Зокрема, перехоплювач Octopus, розроблений із урахуванням бойових уроків в Україні, вже масово виробляється у Великій Британії. Очікується, що система допоможе ефективніше збивати дрони, які атакують українську критичну інфраструктуру.

Крім того, було оголошено про запуск ініціативи LEAP – проєкту зі створення спільних автономних безпілотників. Він має стати економічно вигідною альтернативою дорогим системам протиповітряної оборони.

"Наш перший проєкт використовуватиме передові технології, винесені з уроків поля бою в Україні. У часи зростання загроз саме дії, а не слова, стримуватимуть Путіна", – підкреслив Поллард.

Представник Міноборони Британії наголосив, що країни формату E5 беруть на себе більшу відповідальність за безпеку Європи, розробляючи сучасні та доступні оборонні рішення.

Він також нагадав, що незабаром виповнюється п’ята річниця з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Путін думав, що виграє цю війну за три дні. Він помилявся. Тепер він зіткнувся з сильнішим, більш єдиним і більшим НАТО, а Україна продовжує боротися з величезною мужністю", – заявив британський урядовець.