Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Ексдепутат і колишній заступник голови Консервативної партії Британії Лопресті долучився до "Азову"

До цього він служив в Інтернаціональному легіоні. 

Ексдепутат і колишній заступник голови Консервативної партії Британії Лопресті долучився до "Азову"
Джек Лопресті перейшов з Інтернаціонального легіону до Азову
Фото: Джек Лопресті в X

Колишній член британського парламенту, ексзаступник голови Консервативної партії Великої Британії Джек Лопресті повідомив про приєднання до 12-ої бригади Сил спеціальних операцій "Азов" Національної гвардії України. Відповідний допис він опублікував у X.

Протягом минулого року Лопресті служив у ГУР, а служба в одному з, на його думку, двох найкращих українських військових формувань є для нього великою честю. Він нагадав про героїчну оборону Маріуполя, яку проводили бійці "Азову".

"З часом він перетворився на еталон сучасної війни, що визначається інноваціями, медичною допомогою на передовій, невпинними тренуваннями та чітким акцентом на мотивованому, добре підготовленому солдаті як вирішальному факторі", – сказав ексдепутат. 

"Азов" побудований на принципах, дисципліні та братерстві, впевнений він. 

"Бути бійцем «Азову» – це тримати себе на найвищих стандартах, ставити місію вище від себе. В основі лежить проста істина: немає слави без бою. Сьогодні українські військові не лише захищають свій суверенітет, а й є передовою гарантією безпеки Європи", – вважає Лопресті. 

Джек Лопресті

Джек Лопресті був депутатом з 2010 року до 2024-го – представляв округ Філтон і Бредлі Сток у Палаті громад. Втратив місце в результаті липневих виборів, відтак вирішив долучитися до захисту України, пише "Мілітарний".

Лопресті був членом комітету з питань оборони і мав військовий досвід – служив у резерві армії в артилерійському полку і воював в Афганістані. Мав звання капрала. 

В листопаді 2024-го вступив до Інтернаціонального легіону. 

Цього року Інтернаціональний легіон інтегрували до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies