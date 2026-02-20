Ексдепутат і колишній заступник голови Консервативної партії Британії Лопресті долучився до "Азову"

До цього він служив в Інтернаціональному легіоні.

Колишній член британського парламенту, ексзаступник голови Консервативної партії Великої Британії Джек Лопресті повідомив про приєднання до 12-ої бригади Сил спеціальних операцій "Азов" Національної гвардії України. Відповідний допис він опублікував у X.

Протягом минулого року Лопресті служив у ГУР, а служба в одному з, на його думку, двох найкращих українських військових формувань є для нього великою честю. Він нагадав про героїчну оборону Маріуполя, яку проводили бійці "Азову".

"З часом він перетворився на еталон сучасної війни, що визначається інноваціями, медичною допомогою на передовій, невпинними тренуваннями та чітким акцентом на мотивованому, добре підготовленому солдаті як вирішальному факторі", – сказав ексдепутат.

"Азов" побудований на принципах, дисципліні та братерстві, впевнений він.

"Бути бійцем «Азову» – це тримати себе на найвищих стандартах, ставити місію вище від себе. В основі лежить проста істина: немає слави без бою. Сьогодні українські військові не лише захищають свій суверенітет, а й є передовою гарантією безпеки Європи", – вважає Лопресті.

Джек Лопресті

Джек Лопресті був депутатом з 2010 року до 2024-го – представляв округ Філтон і Бредлі Сток у Палаті громад. Втратив місце в результаті липневих виборів, відтак вирішив долучитися до захисту України, пише "Мілітарний".

Лопресті був членом комітету з питань оборони і мав військовий досвід – служив у резерві армії в артилерійському полку і воював в Афганістані. Мав звання капрала.

В листопаді 2024-го вступив до Інтернаціонального легіону.

"Putin is a liar who can’t be trusted," says former British MP @JackLopresti, now serving in the Ukrainian army. pic.twitter.com/CMWfbbUDqe — UNITED24 Media (@United24media) September 7, 2025

Цього року Інтернаціональний легіон інтегрували до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ.