«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі зафікували влучання балістичної ракети і 21 російського дрона

ППО знешкодила 107 безпілотників. 

​Уночі зафікували влучання балістичної ракети і 21 російського дрона
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 20 лютого російська армія атакувала Україну балістичною ракетою і 128 безпілотниками. ППО знешкодила 107 дронів.

Про це розповіли у Повітряних силах. 

"У ніч на 20 лютого (з 18:00 19 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із  Ростовської обл. – рф, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька обл., близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила і подавила  107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у одному місці. 

Фото: Повітряні сили

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies