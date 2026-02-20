​Уночі зафікували влучання балістичної ракети і 21 російського дрона

У ніч на 20 лютого російська армія атакувала Україну балістичною ракетою і 128 безпілотниками. ППО знешкодила 107 дронів.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 20 лютого (з 18:00 19 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька обл., близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила і подавила 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у одному місці.