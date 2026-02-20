FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму під атакою опинилися військові аеродроми

"Аномальна" активність БПЛА спостерігалася у Керчі.

У Криму під атакою опинилися військові аеродроми
Бельбек, супутникове фото
Фото: CNN

У ніч на 20 лютого масованої дронової атаки зазнав тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі та інших населених пунктах.

Як пише "Українська правда", робота ворожих систем ППО була сконцентрована біля військових аеродромів. Ймовірно, обстріл був націлений на летовища "Бельбек" і "Саки".

У Севастополі через вибухи у деяких будинках повилітало скло. "Аномальна" активність дронів, за інформацією моніторингових каналів, була у Керчі.

Окупаційна влада стверджує, що знищила не менше 16 безпілотників.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies