«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп: "Віткоффа люблять і Україна, і Росія, і Європа"

Спецпосланець отримав далеку від правди характеристику від свого боса. 

Трамп: "Віткоффа люблять і Україна, і Росія, і Європа"
Путін і Віткофф у Кремлі, 6 серпня 2025
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час першого засідання створеної ним Ради миру відзначився суперечливою заявою про свого радника і спеціального посланця Стівена Віткоффа.

Республіканець переконував учасників та гостей заходу у Вашингтоні, що Віткофф є надзвичайно успішним переговорником, і його "люблять і в Україні, і в Росії, і в Європі".

Як "доказ" цього Трамп навів спогади про перший візит спецпосланця до Москви, де він чотири години спілкувався за зачиненими дверима з диктатором Путіним. На думку господаря Білого дому, така тривалість розмови якось визначає те, що Віткофф ладнає з кремлівським очільником - а також з Володимиром Зеленським

Стівен Віткофф неодноразово звинувачувався в упередженості щодо України та спробах просувати виключно проросійську модель переговорів з тиском на Київ щодо прийняття кремлівських ультиматумів. 

﻿
