Трамп: "Віткоффа люблять і Україна, і Росія, і Європа"

Спецпосланець отримав далеку від правди характеристику від свого боса.

Президент США Дональд Трамп під час першого засідання створеної ним Ради миру відзначився суперечливою заявою про свого радника і спеціального посланця Стівена Віткоффа.

Республіканець переконував учасників та гостей заходу у Вашингтоні, що Віткофф є надзвичайно успішним переговорником, і його "люблять і в Україні, і в Росії, і в Європі".

Як "доказ" цього Трамп навів спогади про перший візит спецпосланця до Москви, де він чотири години спілкувався за зачиненими дверима з диктатором Путіним. На думку господаря Білого дому, така тривалість розмови якось визначає те, що Віткофф ладнає з кремлівським очільником - а також з Володимиром Зеленським.

Стівен Віткофф неодноразово звинувачувався в упередженості щодо України та спробах просувати виключно проросійську модель переговорів з тиском на Київ щодо прийняття кремлівських ультиматумів.