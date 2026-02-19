Головне за четвер, 19 лютого: майже 210 боєзіткнень, ситуація навколо трубопроводу «Дружба», корупція у Фонді держмайна

Бойові дії на Донеччині, 209 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий закон щодо перебування українців у Польщі. Яким запам’ятається 1457-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 лютого зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 лютого – в новині.

У місті Сторожинець в Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в службовий автомобіль поліції.

Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога. В місті впроваджена спецоперація.

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у межах розслідування діяльності злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна.

За інформацією пресслужби Антикорупційного бюро, до списку фігурантів додалися ще чотири особи, яких звинувачують у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Встановити нових учасників схеми та відстежити рух коштів правоохоронцям вдалося завдяки спільній роботі з колегами з кількох європейських країн.

За даними слідства, для відмивання корупційних прибутків підозрювані використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній за кордоном. Через ці структури вони купували дороговартісні активи, намагаючись приховати походження коштів. Серед виявленого майна, загальна вартість якого перевищує 300 мільйонів гривень, фігурують земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі й навіть весь поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ці кошти є частиною масштабнішої схеми, що діяла на стратегічних державних підприємствах — Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії.

Докладніше – в новині.

Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки навколо нафтопроводу «Дружба», передає Euronews.

Приводом для цього стало рішення Угорщини та Словаччини припинити постачання дизельного палива в Україну. Обидві держави, які значною мірою залежать від російської нафти, звинуватили Київ у навмисному затягуванні ремонтних робіт нафтопроводу, який пошкодили російські дрони.

Екстрена зустріч за участю представників Угорщини, Словаччини та Хорватії запланована на наступну середу.

Більше інформації – в новині.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що стосується підтримки українців. Нові правила запроваджують зміни, зокрема щодо реєстрації та легальності перебування.

Закон про спеціальну допомогу, що діє з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців війни з України. Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!