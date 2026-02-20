FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Експрезидент Німеччини назвав помилкою відмову Мерца надати Україні Taurus

Йоахім Гаук розкритикував чинного канцлера через рішення, продиктоване страхом.

Експрезидент Німеччини назвав помилкою відмову Мерца надати Україні Taurus
Йоахім Гаук
Фото: EPA/UPG

Колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук висловив різку критику на адресу чинного канцлера Фрідріха Мерца через відмову надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як заявив Гаук в етері політичного шоу Maischberger, очільник уряду припустився величезної помилки, продемонструвавши жертву агресії як загрозу миру. 

Експрезидент також вказав на неправильність думки про те, що передача Taurus могла б призвести до ескалації з боку Кремля. За словами Гаука, Путін "врахував наші страхи і вирішив, що його погрози стримують нашу рішучість, тож змусив Німеччину грати у свою гру". Він закликав "відповідати на озброєння озброєнням і не давати блоку ворогів перегинати палицю".

"Мир не забезпечать ті, хто роблять вигляд, що жертву агресії можна не підтримувати", - підсумував політик.

Йоахім Гаук був федеральним президентом Німеччини з 2012 до 2017 року. Він перший глава об'єднаної німецької держави, який походить з колишньої соціалістичної НДР.

